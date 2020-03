Même si l'évolution de la pandémie de coronavirus est encore incertaine, la Fédération européenne (EHF) a imaginé une sortie de crise mercredi. Selon ce plan, le Final Four de la Ligue des champions, initialement prévu les 9 et 10 mai à Budapest pour les femmes et les 23 et 24 mai à Cologne pour les hommes, seraient déplacés aux 5 et 6 septembre et aux 29 et 30 août respectivement. Les phases qualificatives auraient lieu du 3 au 28 juin.

L'EHF insiste sur le fait que ce projet "dépend de l'évolution de la situation du coronavirus et des décisions gouvernementales". "Nous ne souhaitons en aucune façon donner l'impression que nous voulons imposer un calendrier", dit le président de l'EHF Michael Wiederer dans le communiqué. Quatre clubs français sont en course pour la qualification pour les Final Four, le Paris SG et Montpellier chez les hommes (en huitièmes de finale), Metz et Brest chez les femmes (en quarts).