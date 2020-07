LIGUE DES CHAMPIONS - Le PSG et Nantes savent désormais à quelle sauce ils vont être mangés pour la C1. Le club de la capitale est tombé dans un groupe plutôt clément, alors que les choses seront plus compliquées pour Nantes.

Les handballeurs du Paris SG ont été relativement épargnés par le tirage au sort de la phase de groupes de la Ligue des champions effectué mercredi, alors que Nantes se retrouve dans un groupe extrêmement relevé avec Barcelone, Kiel et Veszprem. Pour se qualifier directement pour les quarts de finale de la compétition reine du hand européen, les sextuples champions de France en titre devront prendre l'une des deux premières places d'un groupe où les Macédoniens du Vardar Skopje, les Allemands de Flensburg et les Hongrois de Szeged seront leurs principaux rivaux.

Les équipes classées entre la 3e et la 6e place devront passer par un barrage d'accession aux quarts. Petit signe du destin, l'ailier droit Luc Abalo, qui a quitté le PSG au printemps pour Elverum, retrouvera la salle de Coubertin, puisque le club norvégien a été placé dans le même groupe que les Parisiens. De son côté, Nantes a pas été gâté par le tirage: le H hérite de Barcelone, des Allemands de Kiel et des Hongrois de Veszprem. Ce sont trois des quatre participants (avec le PSG) au Final 4 de la saison 2019/20, décalé aux 28 et 29 décembre en raison de la pandémie de Covid-19.

Les organisateurs ont été contraints d'annuler les huitièmes et les quarts de finale, et de qualifier les deux premières équipes des poules hautes pour le Final 4. Le format de la Ligue des champions messieurs évolue cette saison: les deux poules basses ont disparu, faisant passer la C1 de 28 à 16 clubs. Le Final 4, qui se disputait jusqu'à présent fin mai/début juin, est désormais programmé les 12-13 juin 2021. Les premiers matches sont prévus les 16 et 17 septembre.

Composition des groupes :

Groupe A : Vardar Skopje (MKD), Paris SG (FRA), Kielce (POL), Porto (POR), Szeged (HUN), Brest (BLR), Elverum (NOR), Flensburg (GER)

Groupe B : Barcelone (ESP), Veszprem (HUN), Kiel (GER), Aalborg (DEN), Nantes (FRA), Zaporojie (UKR), Celje (SLO), Zagreb (CRO)

