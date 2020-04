LIGUE DES CHAMPIONS - Dans l'incapacité de jouer les huitièmes et quarts de la compétition, la Fédération européenne de handball a décidé de qualifier directement quatre équipes pour le Final Four qui se jouera en décembre prochain : le PSG, Barcelone, Kiel et Veszprem.

Voilà une décision de la Fédération européenne de handball qui ne devrait pas plaire à toutes les équipes encore engagées en Ligue des champions. Dans la un communiqué, la Fédération a décidé d'annuler les huitièmes et quarts de finale de la compétition pour passer directement au Final Four. Et par la même occasion, a désigné les quatre équipes qualifiées : le PSG, Barcelone, Kiel et Veszprem.

Ligue des champions Le Final 4 de la Ligue des champions masculine reporté à fin décembre 16/04/2020 À 12:58

Pourquoi ces quatre équipes ? Elles sont toutes les quatre aux deux premières places des groupes A et B, les deux groupes estimés les plus forts de la compétition. En revanche, les quatre équipes devront jouer ce Final Four - qui se déroulera en décembre prochain - avec leurs effectifs de la saison 2019-20. La même décision a été prise chez les femmes ce qui permet à Brest, Metz, Esbjerg et le Györi ETO KC de se qualifier pour le Final Four.

Ligue des champions Le Final Four finalement reporté à la fin de l'été ? 25/03/2020 À 16:50