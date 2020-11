Le PSG affrontera le Barça le 28 décembre en demi-finale de la Ligue des champions de handball au Final 4 à Cologne, reporté en fin d'année à cause de l'épidémie de Covid-19. L'autre demi-finale, après le tirage au sort effectué mardi, opposera le club allemand de Kiel au hongrois de Veszprem. La finale est programmée le 29 décembre. Le FC Barcelone est actuellement l'une des meilleures équipes d'Europe, et la plus expérimentée encore en lice, avec déjà cinq victoires en cinq matches dans la phase de groupe de la saison 20/21, et neuf titres de C1 (record) à son palmarès, le dernier en 2015.