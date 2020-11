France - Danemark, 2-0. Juste après Metz, qui est allé battre Esbjerg sur son terrain , c’est Brest qui est sorti vainqueur du deuxième duel franco-danois de ce dimanche, pour le compte de la 9e journée de la Ligue des champions, contre Odense. Et quelle fessée ! Un succès que les Bretonnes doivent en grande partie à une… Danoise ! Auteure de 2 buts, mais surtout de 18 arrêts avec une efficacité de 49% dans les cages, la gardienne du BBH Sandra Toft a illuminé la rencontre, permettant à son équipe d’enchaîner un 4e succès de suite en C1 (32-21). Du coup, Brest revient, avec un match en plus, au hauteur du triple champion d’Europe Györ en tête du Groupe B.

Le festival Toft s’est lancé dès le coup d’envoi. Alors que son équipe manquait d’efficacité devant, la joueuse de 31 ans n’a pas laissé Odense s’envoler, réussissant notamment cinq parades sur les six premiers tirs adverses ! Peu à peu, les joueuses de Laurent Bezeau ont trouvé le rythme en attaque. Notamment grâce à la lecture du jeu et la précision de Kalidiatou Niakaté (6 buts), ainsi qu’à la puissance de la pivot Pauletta Foppa, aussi primordiale en défense. De bonne augure pour la France à quelques semaines du début de l’Euro, ces performances des deux Tricolores ont permis aux Brestoises de faire la différence et de se détacher à la pause (15-13).