Malgré une prestation globalement satisfaisante, le PSG a fini par céder face à Kielce (35-33). Avec un Mikkel Hansen redoutable en attaque et un Nedim Remili qui a bien remplacé Nikola Karabatic, blessé, dans l’animation du jeu offensif parisien, les joueurs de Raul Gonzalez ont pourtant longtemps cru pouvoir obtenir leur deuxième succès de la saison face au champion de Pologne en titre. Mais ce sont bien les coéquipiers de Nicolas Tournat qui ont pris le dessus en toute fin de partie, pour continuer de trôner en tête du groupe A, avec six points d’avance sur le PSG, désormais sixième.

Elohim Prandi a finalement gâché le plus important ballon de cette rencontre. L’ancien Nîmois, perdu le regard dans le vide après la sirène, sait bien que cette passe ratée vers Grébille lors d’un contre à la 58e minute pour donner un but d’avance à Paris va peser. Car face à l’un des prétendants au titre de cette C1, Paris, sans les frères Karabatic, a livré sa meilleure prestation de la saison en Europe. Avec Remili en chef d’orchestre et un Hansen d’une grande efficacité (10/14 au tir), les Parisiens ont dominé le premier acte.