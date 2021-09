Elles sont seize sur la ligne de départ dans cette Ligue des Champions féminine 2021-2022, seize équipes qui espèrent succéder au Vipers Kristiansand, sacré en 2021. Vainqueures du Brest Handball en finale , et au terme d'un Final Four à rebondissements, les Norvégiennes ont décroché leur premier titre sur la scène européenne et seront de sérieuses candidates à leur propre succession.