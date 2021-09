Quels adversaires pour le PSG et Montpellier en Ligue des Champions ?

Demi-finaliste l'an dernier, troisième du Final Four, le Paris Saint-Germain n'aura pas la tâche facile dans cette phase de groupes. Dans le groupe A, le club francilien a hérité du champion d'Europe en titre barcelonais, du FC Porto, de Flensburg, du Telekom Veszprém, du CS Dinamo Bucarest, du HC Motor et du Lomza Vive Kielce, annoncé comme l'un des très grands favoris après son recrutement XXL avec notamment l'ancien Parisien Dylan Nahi.

Pour son retour dans la plus prestigieuse des compétitions européennes, le Montpellier Handball a lui eu droit à un tirage plus "clément". Le champion d'Europe 2020 Kiel et Aalborg, vice-champion d'Europe en titre font figure de favoris du groupe B, également composé du Elverum Handball de Luc Abalo, du Meshkov Brest, du Pick Szeged et du HC PPD Zagreb. En perdition l'an dernier, le champion d'Europe 2017 et 2019 Vardar complète le groupe.

Comment regarder en direct vidéo la Ligue des Champions masculine de handball ?

La Ligue des Champions masculine sera à suivre en direct sur Eurosport 2, en direct et sans pub sur l'application Eurosport et Eurosport.fr.

un match par journée en direct sur Eurosport 2, le second sur Eurosport 360, l'application Eurosport et Eurosport.fr. L'ensemble des matches de groupes et de la compétition sera disponible en intégralité sur l'application Eurosport et Eurosport.fr. Pour vous abonner à Eurosport, Pendant la phase de groupes, vous pourrez retrouver les matches de groupes des équipes françaises avec. L'ensemble des matches de groupes et de la compétition sera disponible en intégralité sur l'application Eurosport et Eurosport.fr. Pour vous abonner à Eurosport, c'est ici

Pour vous accompagner dans ce feuilleton de la saison handball, vous retrouverez les commentaires de FX Rallet et de l'ancien capitaine de l'équipe de France de handball, Jérôme Fernandez.

Le calendrier complet de la Ligue des Champions féminine de handball

Phase de groupes

Pour rappel, les deux premiers de chaque poule sont directement qualifiés pour les quarts de finale. Les équipes classées entre la troisième et la sixième place disputeront des playoffs pour rallier les quarts de finale. Les deux derniers de chaque groupe sont eux éliminés de la compétition.

Groupe A : Montpellier Handball, SC Pick Szeged, THW Kiel, HC Vardar 1961, Aalborg Håndbold, HC Meshkov Brest, HC PPD Zagreb, Elverum Handball

Mercredi 15 septembre 2021

18h45 : HC Meshkov Brest - THW Kiel

18h45 : Elverum Handball - HC Vardar 1961

18h45 : Montpellier Handball - SC Pick Szeged (à suivre en direct sur Eurosport 2 et l'application Eurosport)

20h45 : HC PPD Zagreb - Aalborg Håndbold

Mercredi 22 septembre 2021

18h45 : SC Pick Szeged - HC PPD Zagreb

18h45 : Aalborg Håndbold - Montpellier Handball (à suivre en direct sur Eurosport 360 et l'application Eurosport)

20h45 : HC Vardar 1961 - HC Meshkov Brest

20h45 : THW Kiel - Elverum Handball

Mercredi 29 septembre 2021

18h45 : HC Vardar - Aalborg Håndbold

20h45 : HC PPD Zagreb - Elverum Handball

Jeudi 30 septembre 2021

18h45 : HC Meshkov Brest - SC Pick Szeged

20h45 : Montpellier Handball - THW Kiel (à suivre en direct sur Eurosport 2 et l'application Eurosport)

Mercredi 13 octobre 2021

18h45 : THW Kiel - HC PPD Zagreb

18h45 : Aalborg Håndbold - HC Meshkov Brest

Jeudi 14 octobre 2021

18h45 : HC Vardar - Montpellier Handball (à suivre en direct sur Eurosport 360 et l'application Eurosport)

20h45 : SC Pick Szeged - Elverum Handball

Mercredi 20 octobre 2021

18h45 : Elverum Handball - HC PPD Zagreb

18h45 : THW Kiel - SC Pick Szeged

18h45 : Aalborg Håndbold - HC Vardar

20h45 : Montpellier Handball - HC Meshkov Brest (à suivre en direct sur Eurosport 360 et l'application Eurosport)

Mercredi 27 octobre 2021

18h45 : SC Pick Szeged - Aalborg Håndbold

20h45 : HC PPD Zagreb - Montpellier Handball (à suivre en direct sur Eurosport 2 et l'application Eurosport)

20h45 : HC Vardar - THW Kiel

Jeudi 28 octobre 2021

18h45 : HC Meshkov Brest - Elverum Handball

Mercredi 17 novembre 2021

18h45 : HC Meshkov Brest - HC PPD Zagreb

18h45 : Elverum Handball - Montpellier Handball (à suivre en direct sur Eurosport 360 et l'application Eurosport)

20h45 : HC Vardar - THW Kiel

Jeudi 18 novembre 2021

18h45 : SC Pick Szeged - HC Vardar

18h45 : THW Kiel - Aalborg Håndbold

Mercredi 24 novembre 2021

18h45 : Aalborg Håndbold - THW Kiel HC

20h45 : Montpellier Handball - Elverum Handball (à suivre en direct sur Eurosport 2 et l'application Eurosport)

20h45 : HC PPD Zagreb - Meshkov Brest

Jeudi 25 novembre 2021

20h45 : HC Vardar - SC Pick Szeged

Mercredi 1er décembre 2021

18h45 : Elverum Handball - HC Meshkov Brest

20h45 : Aalborg Håndbold - SC Pick Szeged

20h45 : Montpellier Handball - HC PPD Zagreb (à suivre en direct sur Eurosport 2 et l'application Eurosport)

Jeudi 2 décembre 2021

20h45 : THW Kiel - HC Vardar 1961

Mercredi 8 décembre 2021

18h45 : HC Meshkov Brest - Montpellier Handball (à suivre en direct sur Eurosport 360 et l'application Eurosport)

19h45 : Elverum Handball - Aalborg Håndbold

20h45 : HC PPD Zagreb - HC Vardar 1961

Jeudi 9 décembre 2021

18h45 : SC Pick Szeged - THW Kiel

Mercredi 16 février 2022 (horaires à confirmer)

20h45 : HC Meshkov Brest - Aalborg Håndbold

20h45 : Elverum Handball - THW Kiel

20h45 : HC PPD Zagreb - SC Pick Szeged

20h45 : Montpellier Handball - HC Vardar 1961

Mercredi 23 février 2022 (horaires à confirmer)

20h45 : THW Kiel - Montpellier Handball

20h45 : SC Pick Szeged - HC Meshkov Brest

20h45 : Aalborg Håndbold - Elverum Handball

20h45 : HC Vardar 1961 - HC PPD Zagreb

Mercredi 2 mars 2022 (horaires à confirmer)

20h45 : HC Meshkov Brest - HC Vardar 1961

20h45 : Elverum Handball - SC Pick Szeged

20h45 : Montpellier Handball - Aalborg Håndbold

20h45 : HC PPD Zagreb - THW Kiel

Mercredi 9 mars 2022 (horaires à confirmer)

20h45 : THW Kiel - HC Meshkov Brest

20h45 : HC Vardar 1961 - Elverum Handball

20h45 : SC Pick Szeged - Montpellier Handball

20h45 : Aalborg Håndbold - HC PPD Zagreb

Le champion olympique Hugo Descat lors d'une rencontre entre Chambéry et Montpellier, en mai 2021 Crédit: Imago

Groupe B : PSG Handball, FC Barcelone, FC Porto, Lomza Vive Kielce, SG Flensburg-Handewitt, Telekom Veszprém HC, CS Dinamo Bucarest, HC Motor

Jeudi 16 septembre 2021

18h45 : SG Flensburg-Handewitt - FC Barcelone

18h45 : CS Dinamo Bucarest - Lomza Vive Kielce

18h45 : HC Motor - FC Porto

18h45 : Telekom Veszprém HC - PSG Handball (à suivre en direct sur Eurosport 360 et l'application Eurosport)

Jeudi 23 septembre 2021

18h45 : Lomza Vive Kielce - Telekom Veszprém HC

20h45 : FC Barcelone - HC Motor

20h45 : PSG Handball - CS Dinamo Bucarest (à suivre en direct sur Eurosport 2 et l'application Eurosport)

20h45 : FC Porto - SG Flensburg-Handewitt

Mercredi 29 septembre 2021

18h45 : Telekom Veszprém HC - FC Barcelone

18h45 : HC Motor - Lomza Vive Kielce

20h45 : SG Flensburg-Handewitt - PSG Handball (à suivre en direct sur Eurosport 360 et l'application Eurosport)

Jeudi 30 septembre 2021

18h45 : CS Dinamo Bucarest - FC Porto

Mercredi 13 octobre 2021

20h45 : Lomza Vive Kielce - SG Flensburg-Handewitt

Jeudi 14 octobre 2021

20h45 : FC Barcelone - CS Dinamo Bucarest

20h45 : FC Porto - Telekom Veszprém HC

20h45 : PSG Handball - HC Motor (à suivre en direct sur Eurosport 2 et l'application Eurosport)

Mercredi 20 octobre 2021

18h45 : Lomza Vive Kielce - FC Porto

Jeudi 21 octobre 2021

18h45 : HC Motor - CS Dinamo Bucarest

18h45 : Telekom Veszprém HC - SG Flensburg-Handewitt

20h45 : FC Barcelone - PSG Handball (à suivre en direct sur Eurosport 2 et l'application Eurosport)

Mercredi 27 octobre 2021

18h45 : Lomza Vive Kielce - PSG Handball (à suivre en direct sur Eurosport 360 et l'application Eurosport)

Jeudi 28 octobre 2021

18h45 : CS Dinamo Bucarest - Telekom Veszprém HC

20h45 : SG Flensburg-Handewitt - HC Motor

20h45 : FC Porto - FC Barcelone

Mercredi 17 novembre 2021

18h45 : HC Motor - Telekom Veszprém HC

20h45 : SG Flensburg-Handewitt - CS Dinamo Bucarest

Jeudi 18 novembre 2021

20h45 : PSG Handball - FC Porto (à suivre en direct sur Eurosport 2 et l'application Eurosport)

20h45 : FC Barcelone - Lomza Vive Kielce

Mercredi 24 novembre 2021

18h45 : Lomza Vive Kielce - FC Barcelone

Jeudi 25 novembre 2021

18h45 : Telekom Veszprém HC - HC Motor

18h45 : CS Dinamo Bucarest - SG Flensburg-Handewitt

20h45 : FC Porto - PSG Handball (à suivre en direct sur Eurosport 360 et l'application Eurosport)

Mercredi 1er décembre 2021

18h45 : HC Motor - SG Flensburg-Handewitt

Jeudi 2 décembre 2021

18h45 : Telekom Veszprém HC - CS Dinamo Bucarest

20h45 : FC Barcelone - FC Porto

20h45 : PSG Handball - Lomza Vive Kielce (à suivre en direct sur Eurosport 360 et l'application Eurosport)

Jeudi 9 décembre 2021

18h45 : CS Dinamo Bucarest - HC Motor

20h45 : FC Porto - Lomza Vive Kielce

20h45 : PSG Handball - FC Barcelone (à suivre en direct sur Eurosport 2 et l'application Eurosport)

20h45 : SG Flensburg-Handewitt - Telekom Veszprém HC

Mercredi 16 février 2022 (horaires à confirmer)

20h45 : HC Motor - PSG Handball

20h45 : SG Flensburg-Handewitt - Lomza Vive Kielce

20h45 : CS Dinamo Bucarest - FC Barcelone

20h45 : Telekom Veszprém HC - FC Porto

Mercredi 23 février 2022 (horaires à confirmer)

20h45 : PSG Handball - SG Flensburg-Handewitt

20h45 : Lomza Vive Kielce - HC Motor

20h45 : FC Barcelone - Telekom Veszprém HC

20h45 : FC Porto - CS Dinamo Bucarest

Mercredi 2 mars 2022 (horaires à confirmer)

20h45 : HC Motor - FC Barcelone

20h45 : SG Flensburg-Handewitt - FC Porto

20h45 : CS Dinamo Bucarest - PSG Handball

20h45 : Telekom Veszprém HC - Lomza Vive Kielce

Mercredi 9 mars 2022 (horaires à confirmer)

20h45 : FC Barcelone - SG Flensburg-Handewitt

20h45 : FC Porto - HC Motor

20h45 : PSG Handball - Telekom Veszprém HC

20h45 : Lomza Vive Kielce - CS Dinamo Bucarest

Les frères Karabatic après la victoire du PSG sur Nantes lors de la petite finale du Final 4 Crédit: Getty Images

Playoffs

Matches aller : 30 et 31 mars 2022

Matches retour : 6 et 7 avril 2022

Quarts de finale

Matches aller : 11 et 12 mai 2022

Matches retour : 18 et 19 mai 2022

Final Four

Le Final Four se tiendra cette année à la Lanxess Arena de Cologne (Allemagne), les 18 et 19 juin 2022.

