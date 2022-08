marche après marche". "Je prends encore du plaisir, mais il y a quand même des moments où je me demande pourquoi je fais ça encore (rires), a indiqué jeudi la star française à Les JO ? Non, ce n’est pas quelque chose que j’ai en tête et qui me pousse au quotidien" Les JO de Paris sont programmés dans deux ans. Alors qu'il a soufflé ses 38 bougies le 11 avril dernier, Nikola Karabatic ne sait pas encore s'il participera au tournoi olympique en France. Le Parisien préfère regarder "". "(rires), a indiqué jeudi la star française à RMC , qui ne cache pas la difficulté physique en cette période préparatoire à la nouvelle saison.

Je verrai cette saison si j’arrive à maintenir le rythme

"Je ne peux pas commencer dès aujourd’hui à penser aux Jeux olympiques, c’est trop loin, trop long. On a tellement de matchs, de préparations, d’échéances encore entre le PSG et l’équipe de France, a-t-il renchéri. Je verrai cette saison si j’arrive à maintenir le rythme, qui va être très élevé. Et si ça se passe bien, pourquoi pas envisager alors la saison suivante." A Paris, la légende du handball français pourrait viser une quatrième médaille d'or, après celles obtenues en 2008, 2012 et 2021.

Karabatic : "C'est incroyable, je n’ai même plus de force pour ressentir les émotions"

