Pour la première fois de son histoire, l’équipe de France féminine est championne olympique à Tokyo ! Les joueuses d’Olivier Krumbholz ont aisément disposé du Comité Olympique Russe en finale ce dimanche (25-30) et décrochent la médaille d’or. Pauletta Foppa, 7/7 et 100%, ainsi que Cléopatre Darleux (9 arrêts - 45%), ont rendu possible ce sacre. A Paris, en 2024, la France se présentera en tant que double championne olympique . Exceptionnel !

HANDBALL Comité Olympique Russe - France 00:00:00 Replay

Après un tour préliminaire compliqué, où elles s’étaient qualifiées pour les quarts de finale lors de leur ultime match du groupe B contre le Brésil, les Bleues ont ensuite montré un visage conquérant et n’ont quasiment laissé aucune chance aux Russes ce samedi.

Historique, les bleues sont championnes olympiques : danse de joie des françaises

Après un début de rencontre serré (7-7 à la 17e), les Françaises ont repris l’avantage au score grâce à Chloé Valentini et continué leur quête d’un premier titre olympique. A la pause, les joueuses d’Olivier Krumbholz ont compté un avantage de deux buts (13-15) et ont montré une certaine sérénité, comme si rien ne pouvait leur arriver.

Foppa et Darleux, déterminantes

Au retour du vestiaire, Cléopatre Darleux a fait son entrée à la place d’Amandine Leynaud (3/15 – 20%) dans les cages françaises et a fait vivre un enfer aux joueuses russes. En moins de cinq minutes, la gardienne brestoise a réalisé trois arrêts.

Si la Russie est tout de même parvenue à recoller au score à la 39e (16-16) après une disette tricolore de sept minutes (32e-39e), l’équipe de France a ensuite enchaîner les buts, à l’image de Pauletta Foppa, imprenable dans les neuf mètres russes, et son parfait 7/7 et 100%. Cléopatre Darleux, elle, a enchaîné les parades avec neuf arrêts déterminants (45%).

8 arrêts, 43% de réussite : en feu, Darleux écoeure les Russes en finale

Dans les dix dernières minutes, les Françaises menaient de cinq buts et les émotions ont été difficiles à contenir à une poignée de seconde d’un premier titre olympique pour tout un groupe. De belles images, telle que La Marseillaise lancée par la bande à Michael Guigou, présente dans les tribunes, ou les sourires et rires trop durs à contenir pendant un temps mort d’Olivier Krumbholz, sont venues accompagner la démonstration de force sur le terrain. Pauline Coatanea, 2/4, et Chloé Valentini, 3/4, ont magnifiquement valider le sacre dans les derniers instants de cette finale (24-30).

Une revanche après Rio 2016

Ce titre olympique contre le Comité Olympique Russe a un goût spécial pour les Tricolores. Cinq ans auparavant, lors des Jeux Olympiques de Rio, l’équipe d’Olivier Krumbholz avait vu la médaille d’or lui échapper pour aller s’entourer autour du cou des Russes après une finale perdue (22-19). Si elles s’étaient déjà montrées revanchardes en finale du Mondial 2018 (21-24), les Bleues effacent, ce samedi, les mauvais souvenirs de 2016. En quatre finales entre les deux nations, l’équipe de France féminine compte désormais autant de victoires (2018 et 2021) que la Russie (2009 et 2016). Après le sacre de l’équipe masculine hier, la France du handball se présentera en double-championne olympique aux Jeux Olympiques de 2024… à Paris.

