Tokyo 2020

Sensationnels, historiques, imbattables, inarrêtables. Et tout simplement immortels. En battant le Danemark (25-23), les Bleus se sont offerts un troisième titre olympique après Pékin en 2008 et Londres en 2012 et tiennent leur revanche de Rio 2016, où ils s’étaient inclinés contre les Danois en finale. Cette fois-ci, pas de crève-cœur mais un immense bonheur pour toute la troupe de Guillaume Gilles, qui décroche son premier trophée en tant qu’entraîneur. Pour les vieux briscards, Luc Abalo, Michael Guigou et Nikola Karabatic, c’est un troisième titre olympique, record égalé. Immortels et éternels.

Après un échec cuisant au championnat d’Europe 2020, où l’équipe de France avait été éliminée lors du tour préliminaire, Guillaume Gille a repris les rênes de la sélection et s’est offert les Jeux Olympiques de Tokyo ce samedi. Malgré une équipe en reconstruction, les Bleus ont, à l’image de leur tournoi, magnifique géré cette finale face au Danemark. Après dix premières minutes serrées (4-4), Nikola Karabatic a offert un premier break aux Tricolores à la 19e (9-6). Et malgré un Mikkel Hansen en jambes, notamment avec un 3/3 au jet de sept mètres, la bande à Michael Guigou, avec un Vincent Gérard solide dans son but (9/29 -31%) est entrée au vestiaire avec un avantage de quatre buts (14-10).

Dès le retour de la pause, Valentin Porte a donné le ton en marquant le +5 pour la France. Tranquillement en tête, les Bleus ont fini par traverser un temps faible, durant lequel les Danois en ont profité pour recoller au score. Après une double infériorité, à la suite des expulsions de deux minutes de Luc Abalo et Dika Mem, et une disette de six minutes (37e-43e), les hommes de Nikolaj Jacobsen sont revenus à un but des Bleus grâce à un très bon Niklas Landin dans les cages scandinaves (14/37 - 38%).

Heureusement, les nouveaux champions olympiques n’ont pas craqué, notamment grâce à un arrêt déterminant de Yann Genty face à Mikkel Hansen sur un jet de 7 mètres (55e), et ont gardé leur avantage au score jusqu’au bout de la rencontre (25-23).

Avec ce succès, l’équipe de France tient sa revanche de la finale des Jeux Olympiques de Rio en 2016, où elle s’était inclinée 28-26 face à ce Danemark. Annoncés outsiders, et les Scandinaves favoris, en début de compétition, les joueurs de Guillaume Gille offrent finalement une troisième médaille d’or olympique après Pékin en 2008 et Londres en 2012. Le premier trophée pour le sélectionneur à la tête de cette équipe.

Le natif de Valence a bien su gérer son groupe, en reconstruction après l’échec du championnat d’Europe 2020 , en établissant une hiérarchie claire où les "anciens", comme Guigou, Abalo et N. Karabatic, sont les patrons et en donnant des garanties aux jeunes. L’ancien demi-centre a également su offrir du temps de jeu à son groupe de quinze joueurs, qui ont terminent avec un temps de jeu relativement égal. Bref, le mariage parfait. Il fallait au moins ça pour retrouver le sommet de l'Olympe. Et s'inscrire toujours un peu plus dans l'histoire du sport français.

