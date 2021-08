L'équipe de France est lancée sur de bons rails. Dès la première journée, les Bleus ont remporté leur première médaille grâce au bronze décroché en cyclisme sur piste par Marie Patouillet, 3e de la poursuite individuelle. La Française, 3e temps des qualifications ce matin en explosant son temps de référence (3'38''088), n'a pas été au même niveau lors de la petite finale mais cela a suffi pour dominer la Néo-Zélandaise Nicole Murray. Cinq ans après les 28 médailles de Rio, la France est bien partie dans sa quête des 35 breloques.

Elle était attendue mais pas là. Candidate à une médaille dans ces Jeux Paralympiques, Marie Patouillet n'était cependant pas prévue pour cette poursuite individuelle. Sans le Covid19, elle n'aurait pas participé à cette épreuve à Tokyo. Et ça aurait été dommage. On a très vite senti qu'il y avait un gros coup à jouer, avec une performance supersonique en qualifications. Explosant de près de dix secondes son précédent record établi aux derniers championnats du monde, la Française a pris la 3e place des séries, à plus de 9'' du nouveau record du monde établi par la Britannique Sarah Dame-Storey, futur championne paralympique (en rattrapant en finale sa compatriote Crystal Lane-Wright avant même la mi-course !). De quoi se qualifier pour la petite finale.

Opposée dans celle-ci à la Néo-Zélandaise Nicole Murray, Marie Patouillet a vite fait la différence en prenant un départ canon, possédant déjà plus d'une demi-seconde d'avance après le premier kilomètre. Malgré un léger coup de moins bien à la mi-course, laissant la Néo-Zélandaise revenir à 0''420, la Tricolore n'a jamais véritablement tremblé, en remettant une couche à l'entrée du dernier des trois kilomètres pour casser le moral d'une Murray qui a ensuite lâché prise. Victorieuse de cette petite finale en 3'39''233, avec plus de 5'' d'avance finalement, Marie Patouillet offre à l'équipe de France une première médaille dans ces Jeux Paralympiques de Tokyo 2021. Pas forcément une médaille à laquelle on s'attendait. Et c'est tant mieux.

