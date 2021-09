La médaille d'argent décrochée par le double Lucas Mazur-Faustine Noël en para badminton, dimanche, a été la dernière d'une campagne plutôt fructueuse pour la délégation paralympique française. Les Bleus quittent Tokyo avec 54 médailles : onze en or, quinze en argent, et vingt-huit en bronze. Ce bilan place la France au 14e rang des nations de cette paralympiade. Classés derrière l'Iran ( 13e, 24 médailles dont 12 en or) ou l'Azerbaïdjan (10e, 19 médailles dont 14 en or), les Tricolores pâtissent toutefois de leur manque de titres.

Ils font tout de même bien mieux qu'à Rio, en 2016, où il n'étaient montés "que" vingt-huit fois sur le podium, en remportant quatre médailles d'or. Le compte est d'ailleurs le meilleur depuis les jeux d'Athènes, en 2004, ou la France avait décroché 74 médailles et terminé à la 9e place du classement des nations, avec 18 breloques dorées. Surtout, l'objectif de 35 podiums, fixé avant les Jeux par le chef de mission du comité paralympique et sportif français pour Tokyo Jean Minier, est largement dépassé.

Désormais, les visages sont tournés vers Paris 2024, qui s'apprête à reprendre le flambeau lors de la cérémonie de clôture ce dimanche. Si les objectifs n'ont logiquement pas encore été fixés, la délégation tricolore voudra faire au moins aussi bien - avec, on l'espère, un peu plus de titres. Les Bleus pourront compter, pour cela, sur la nouvelle génération ayant fait ses preuves à Tokyo : Alexandre Léauté (cyclisme), Ugo Didier (natation), Charles-Antoine Kouakou (athlétisme), Léa Ferney (tennis de table), Nélia Barbosa (canoë)...

Charles-Antoine Kouakou, médaillé d'or sur 400m T20 aux Jeux Paralympiques de Tokyo Crédit: Eurosport

Le classement des médailles

1 - Chine : 207 médailles (96 or, 60 argent, 51 bronze)

2 - Grande-Bretagne : 124 médailles (41 or, 38 argent, 45 bronze)

3 - Etats-Unis : 104 médailles (37 or, 36 argent, 31 bronze)

4 - Comité olympique russe : 118 médailles (36 or, 33 argent, 49 bronze)

5 - Pays-Bas : 59 médailles (25 or, 17 argent, 17 bronze)

6 - Ukraine : 98 médailles (24 or, 47 argent, 27 bronze)

7 - Brésil : 72 médailles (22 or, 20 argent, 30 bronze)

…

14 - France : 54 médailles (11 or, 15 argent, 28 bronze)

