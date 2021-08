Ce n’est sans doute pas la première journée à laquelle il aspirait. Star montante de la natation paralympique, Alex Portal faisait office de gros outsider sur le 100m papillon en catégorie S13. Même s’il s’agit sans doute de la discipline dans laquelle il est le moins à l’aise, le Français visait très clairement une médaille. Seulement, voilà, la course ne s’est pas déroulée comme prévue. Loin de là. "Le premier 50m, c’est bien, racontait-il au micro de FranceTV après la course. Au virage, je pense que je suis mieux que ce matin mais après ça se dégrade pas mal, je n’arrive pas à garder un rythme soutenu, je me crispe un peu, je ne suis plus trop relâché…"

Finalement 4e de la finale en 57''13, le Tricolore échoue à un petit centième du podium et de la médaille de bronze. Une véritable déception. "C’est décevant, avoue-t-il. Mon meilleur chrono, c’est 57''00, je suis censé être en meilleure forme qu’aux championnats d’Europe en mai (lorsqu’il a signé son chrono de référence)". Aux Europe, il avait pris la 3e place derrière le Biélorusse Boki et l’Ukrainien Virchenko, une nouvelle fois médaille d’or et médaille d’argent à Tokyo. Mais il n’y avait pas l'Ouzbek Aslanov, qui lui a pris la 3e place ce mercredi.

Jeux Paralympiques Deux médailles et deux déceptions : tout savoir sur la première journée des Bleus IL Y A UNE HEURE

Le 400m nage libre et le 200m 4 nages, je peux aller chercher le podium

Sauf que le problème est ailleurs pour le Français. "Je ne suis pas arrivé à être au niveau de mon meilleur temps et c’est ma faute, explique Portal. Je fais 4e et c’est comme ça… 2 centièmes, 10 centièmes, 20 centièmes, ça n’aurait rien changé !" A part atténuer la déception, peut-être. "Je suis vraiment déçu de ne pas aller chercher une première médaille sur cette première journée, racontait-il après la course. Demain (jeudi), c’est jour de pause et il va falloir que je digère un peu parce qu’un centième, c’est difficile… Surtout que je pense que je peux faire bien mieux".

Heureusement pour lui, Alex Portal, aura l’occasion de se rattraper et lui-même en est conscient. "Après, je pense qu’il y a de quoi bien faire sur d’autres courses, j’ai le 400m nage libre et le 200m 4 nages où je peux aller chercher le podium, explique-t-il. Rien n’est perdu, les Jeux viennent à peine de commencer. Ça arrive à tout le monde une 4e place. Il ne faut pas se lamenter sur ça quand on a d’autres courses. Il faut rester motivé". Ça s’appelle donner rendez-vous. Et ça se passera vendredi avec le 400m nage libre.

Jeux Paralympiques Médaille d'argent et record de France : Ugo Didier commence en fanfare ! IL Y A 5 HEURES