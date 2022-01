Instant feel good. Les Vancouver Canucks, une franchise du championnat professionnel nord-américain de hockey sur glace (NHL), ont partagé sur Twitter ce qu'ils ont appelé leur "plus belle victoire", samedi soir.

Dans la journée, l'équipe a publié sur Twitter le témoignage de l'un de ses employés, Brian "Red" Hamilton, qui cherchait à retrouver une "personne très spéciale", se trouvant parmi les spectateurs d'un match qui a eu lieu à l'automne.

"A cette personne que je recherche: tu as changé ma vie et maintenant j'aimerais te trouver pour te remercier infiniment !", écrivait ce membre de l'organisation des Canucks. Le soir du 23 octobre, la jeune femme était assise derrière le banc de l'équipe de Vancouver lors du premier match à domicile du Seattle Kraken, la toute nouvelle franchise de NHL, et essayait vivement d'attirer l'attention de l'employé.

Le grain de beauté dans votre nuque est peut-être cancéreux. S'il vous plaît, allez voir un médecin !

Celle-ci a finalement eu l'idée d'écrire un message sur son téléphone qu'elle a approché de la vitre la séparant du banc : "Le grain de beauté dans votre nuque est peut-être cancéreux. S'il vous plaît, allez voir un médecin !"

Un peu plus d'une heure après avoir été posté, le tweet, devenu viral, a permis à l'équipe de Vancouver de retrouver la jeune femme, Nadia Popovici, une étudiante qui a récemment été acceptée en école de médecine.

Elle avait vu juste....

"Je suis ravi. La seule raison pour laquelle la lettre a été écrite, c'est parce que je voulais vraiment qu'elle sache que sa persévérance et tout ce qu'elle a fait a été pris au sérieux", a déclaré dans la foulée Brian Hamilton, très ému, lors d'un point presse.

Vêtu d'un pull bleu à l'effigie de l'équipe des Canucks, le Canadien a expliqué qu'il n'avait jamais vu ce grain de beauté qui s'est révélé être effectivement un mélanome et a depuis été retiré.

"Elle est une héroïne", a-t-il insisté. "Il s'agit d'une personne incroyable qui prend le temps de remarquer quelque chose d'inquiétant et de trouver un moyen de le signaler pendant le chaos d'une partie de hockey", a-t-il souligné.

Bourse de 10 000 dollars à la clef

Dans la soirée du 1er janvier, Brian Hamilton a ensuite rencontré et remercié en personne son "héroïne", selon une vidéo postée par les Vancouver Canucks. "Quelle merveilleuse façon de commencer mon parcours en école de médecine, ça n'a pas de prix ! Je suis tellement contente que vous ayez pu le faire examiner", s'est félicitée la jeune femme, vêtue du maillot du Kraken, après l'avoir serré dans ses bras.

Les Vancouver Canucks et le Seattle Kraken, qui s'affrontaient à nouveau samedi, ont annoncé au cours du match avoir décerné une bourse de 10 000 dollars à Nadia Popovici pour ses études en médecine.

