Neuf matches de plus ont été reportés vendredi par la ligue de hockey sur glace nord-américaine (NHL), ce qui porte à 90 le total de reports liés à la reprise de la pandémie de Covid-19, sur fond de nouvelles contraintes sanitaires dans les villes canadiennes. La trêve prévue en février pour permettre aux joueurs de participer aux Jeux Olympiques de Pékin avait déjà été annulée, pour permettre à la NHL de rattraper une partie du retard accumulé cet hiver.

Ad

Quatre des matches reportés vendredi concernent les New York Islanders, qui auraient dû jouer mardi prochain à Seattle, puis à Vancouver mercredi, Edmonton le 8 janvier et Calgary le 11. Le déplacement à Seattle a fait les frais des annulations des trois matches prévus dans l'ouest du Canada.

LNH Covid-19 : La NHL repousse sa reprise de lundi à mardi 25/12/2021 À 09:10

Les nouvelles restrictions sanitaires au Canada ont contraint la franchise de Minnesota à annuler son déplacement lundi à Ottawa et le 12 janvier à Edmonton, les matches de Las Vegas à Edmonton (14 janvier) et Calgary (15 janvier), ainsi qu'un match 100% canadien entre Winnipeg et Edmonton le 16 janvier.

LNH Les Blackhawks sanctionnés à la suite d'une enquête sur une agression sexuelle 27/10/2021 À 06:03