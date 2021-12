La Ligue nord-américaine de hockey (NHL), après sa trêve de Noël, ne reprendra que mardi et non lundi comme initialement prévu, afin que la NHL puisse analyser les résultats des tests Covid-19 et évaluer l'état de préparation des équipes, a annoncé l'instance dans un communiqué vendredi.

Les 14 matches prévus lundi soir ont été reportés, portant à 64 le total des rencontres reprogrammées en NHL cette saison à cause du Covid.

Priorité absolue pour la reprise de la Ligue

Les responsables de la NHL avaient déjà avancé la pause de Noël de deux jours, à mercredi dernier au lieu de vendredi, devant le nombre de personnes et d'équipes impactées par le coronavirus.

Ces bouleversements dans son calendrier avaient été à l'origine de la décision mercredi par la NHL de renoncer à libérer ses joueurs pour les JO-2022 (4-20 février) pour préserver le déroulement de son championnat perturbé par une déferlante de cas positifs de Covid-19.

"Notre priorité est et doit rester de mener à bien notre saison régulière et les play-offs NHL de la meilleure des façons. C'est pourquoi nous allons utiliser le créneau du 6 au 22 février dévolu initialement à la participation aux Jeux olympiques pour reprogrammer les matches qui ont été reportés ou qui vont l'être", avait alors expliqué le patron de la NHL, Gary Bettman.

