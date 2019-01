La NHL renonce à sa Coupe du monde en 2020

"Les deux parties ont décidé d'un commun accord qu'il n'était plus réaliste d'essayer de programmer une Coupe du monde pour l'automne 2020", a indiqué la Ligue dans un communiqué. "Ils prévoient de poursuivre leur dialogue avec l'espoir de programmer la prochaine Coupe du monde dans le cadre d'un accord plus large", a-t-elle poursuivi, en référence aux négociations qui ont déjà commencé au sujet de la prochaine convention collective.

La Coupe du monde, organisée en 1996 et 2004, et relancée en 2016, oppose des sélections de joueurs évoluant exclusivement en NHL. La NHL et les représentants des joueurs ont déjà débuté des discussions informelles, alors que l'actuelle convention collective qui régit notamment la question des salaires, essentielle dans le fonctionnement de chaque championnat professionnel nord-américain, arrive à échéance en 2022. L'une des deux parties, les propriétaires ou les joueurs, peut décider unilatéralement de dénoncer cette convention pour en négocier une nouvelle, période toujours délicate pour un championnat, car en cas de désaccord les joueurs peuvent faire grève.