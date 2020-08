NHL - Avantage Dallas. Les Stars se sont imposées contre les Avalanches du Colorado (5-3), lors de la première manche des playoffs.

Les Stars de Dallas ont dominé l'Avalanche du Colorado (5-3) lors du premier match de leur série des quarts de finale des play-offs NHL samedi à Edmonton (Canada) grâce notamment à deux buts d'Alexander Radulov. L'ailier russe de 34 ans, qui a aussi été à l'origine d'un troisième but de son équipe, a d'abord permis aux Stars de prendre deux longueurs d'avance dans la première période (3-1) avant d'enfoncer le clou dans le deuxième tiers-temps à l'issue duquel l'Avalanche a réduit l'écart (4-3).

Le Finlandais Roope Hintz a inscrit un cinquième but précieux pour Dallas dans la dernière période durant laquelle son gardien, le Russe Anton Khubodin (28 arrêts), a gardé sa cage inviolée. Dallas restait sur un match fou disputé jeudi face à Calgary à l'issue du premier tour des play-offs. Menées 3 à 0 après seulement 6 min 34 sec de jeu, les Stars avaient finalement inversé la tendance pour l'emporter 7-3, grâce à un quadruplé du Russe Denis Gurianov.

L'Avalanche, qui avait achevé le premier tour par une large victoire contre Arizona (7-1), a buté cette fois-ci sur plus forte qu'elle. La sortie sur blessure (jambe gauche) de son gardien titulaire Philipp Grubauer en deuxième période n'a rien arrangé, même si son remplaçant Pavel Francouz s'est montré solide (18 arrêts sur 20 tirs). Gabriel Landeskog a sonné la révolte en deuxième période et Nathan Mackinnon a inscrit son second but du match pour entretenir l'espoir. En vain. La franchise du Colorado aura l'occasion de revenir à égalité lors du match N°2, prévu lundi.

