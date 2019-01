NHL : Des capteurs sur les joueurs et des palets intelligents à partir de 2019-20

"Le système de localisation du palet et des joueurs va permettre de tout localiser instantanément au centimètre près", a expliqué le patron de la NHL, Gary Bettman, à deux jours du All Star Game, rendez-vous annuel opposant les meilleurs joueurs de NHL. "On saura tout tout de suite, que ce soit pour les passes, les tirs, le positionnement des joueurs, leur vitesse, le temps passé sur la glace et ainsi de suite", a poursuivi le "commissioner" de la NHL. "Être à la pointe de l'innovation est bien pour notre sport, en particulier pour notre public", a-t-il estimé.

Les capteurs, des disques de quelques centimètres, seront placés dans les épaulières des joueurs, tandis qu'il a fallu plusieurs années pour développer un nouveau palet dit "intelligent" qui conserve les mêmes spécificités qu'un palet actuellement utilisé. Les données recueillies seront ensuite mises à disposition des diffuseurs TV des rencontres de NHL.

Ce nouveau système qui sera déployé sur les 31 patinoires de NHL durant la saison 2019-20, pourra également nourrir en statistiques le secteur des paris sportifs, en plein essor aux Etats-Unis après la décision de la Cour suprême, en mai 2018, d'abolir l'interdiction de parier dans 46 des 50 Etats américains, qui était en vigueur depuis 1992. "Ce système n'a pas été développé dans l'idée de servir aux opérateurs de paris sportifs, mais son utilisation par ce secteur pourrait très bien accroître l'intérêt pour le hockey", a estimé M. Bettman.