Le Lightning de Tampa Bay a remporté le deuxième match de la finale de la coupe Stanley, la ligue nord-américaine de hockey sur glace (NHL), contre Montréal mercredi (3-1). Blake Coleman a redonné l'avantage au champion en titre à deux secondes de la fin de la deuxième période, lançant ses partenaires sur la voie d'un nouveau succès. Tampa Bay mène deux victoires à zéro avant les deux prochaines rencontres au Canada.

42 arrêts pour Vasilevskiy

"Le timing [du but] était parfait, s'est réjoui l'entraîneur de Tampa Bay Jon Cooper. Ce fut un catalyseur avant d'entrer dans le troisième tiers temps" où ses joueurs ont marqué un nouveau but par Ondrej Palat pour éteindre tous les espoirs de leurs adversaires. Les joueurs de Floride ont été bousculés par les Canadiens jusqu'à leur deuxième but, mais ont pu compter sur leur gardien Andrei Vasilevskiy, qui a réussi 42 arrêts, son record de la saison. "C'était un de nos plus mauvais matches des play-offs", a reconnu le joueur du Lightening Tyler Johnson

LNH Montréal chute sévèrement d'entrée face à Tampa Bay 29/06/2021 À 05:50

Sur les 51 équipes qui ont mené 2-0 dans les finales NHL, 46 ont remporté la coupe. Les Canadiens de Montréal, qui sont la surprise de ces play-offs, ont toutefois mieux résisté que lors du premier match, où ils s'étaient inclinés 5-1. "J'étais confiant que les gars allaient jouer notre style. Nous l'avons fait et nous serons encore meilleurs dans le troisième match", a prévenu l'entraîneur Luke Richardson. Montréal attend un titre depuis 1993. Lors des deux prochains matches, les joueurs seront soutenus par 3.500 supporters, contre plus de 19.000 autorisés en Floride pour le Lightning.

Le programme des autres matches

Vendredi 2 juillet : match N.3, Montréal - Tampa Bay

Lundi 5 juillet : match N.4, Montréal - Tampa Bay

Mercredi 7 juillet : match N.5 (si nécessaire) Tampa Bay - Montréal

Vendredi 9 juillet : match N.6 (si nécessaire) Montréal - Tampa Bay

Dimanche 11 juillet : match N.7 (si nécessaire) Tampa Bay - Montréal (La première équipe qui enregistre quatre victoires remporte la Coupe Stanley)

LNH Tampa Bay rejoint Montréal en finale 26/06/2021 À 07:10