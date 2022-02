Accumuler les places d'honneur ne donne pas droit à la victoire, demandez à Raymond Poulidor. Deux fois argentés (1988, 2006) et quatre fois en bronze (1994, 1998, 2010, 2014), les hockeyeurs finlandais n'ont encore jamais connu les honneurs de l'or olympique, malgré trois titres de champions du monde (1995, 2011, 2019). Pour la troisième fois, ils se retrouvent à une marche du Graal. S'ils s'avancent en favoris face au Comité olympique russe (dimanche 5h10 heure française), ils font aussi face au poids de l'histoire.

Cinq matchs, cinq victoires, 20 buts marqués contre 7 encaissés : la Finlande a déroulé dans ce tournoi olympique. Impressionnants en attaque grâce notamment à Sakari Manninen (troisième buteur du tournoi avec 4 buts), les Finlandais ont aussi démontré leur solidité. En demi-finale, ils ont su contrôler la Slovaquie, qui avait éliminé les Etats-Unis en quarts (3-2).

Après avoir rapidement pris l'avantage par Manninen, les Finlandais ont résisté aux assauts slovaques avant de doubler la mise en fin de match (2-0). Leur gardien Harri Sateri a sorti 27 tirs, ce qui confirme son statut de meilleur gardien de la compétition pour le moment avec plus de 95 % de tirs arrêtés. "C'est énorme pour chacun d'entre nous, en tant qu'équipe et en tant que pays de hockey", a déclaré le joueur après la qualification.

"C'est un jour très spécial" a renchéri son coéquipier Harri Pesonen. "Je savais en arrivant aux Jeux que nous avions une bonne équipe, solide, pleine de vétérans et d'expérience, mais tout tournoi est un mystère", a ajouté Pesonen qui s'est dit "heureux" d'avoir l'opportunité de récupérer le métal "le plus précieux", le seul qui manque au palmarès de son pays. Son entraîneur Jukka Jalonen tient le même discours : "C'était notre but d'arriver à ce stade, et nous sommes ravis d'y être".

La Decima pour les Russes ?

Face à eux, le COR a eu un parcours plus compliqué. Défaits lors des poules par la République Tchèque (6-5), les Russes ont peiné à s'imposer en demi-finale face à la Suède (2-1, victoire aux tirs-au-but). Il reste cependant impossible de sous-estimer cette équipe. Champions olympiques en titre, les Russes ont conservé plusieurs joueurs de la formation qui avait triomphé de l'Allemagne en finale de Pyeongchang.

Surtout, la Russie s'avance avec un palmarès autrement plus impressionnant. En comptant les titres acquis par l'URSS, les hockeyeurs russes ont remporté 9 fois l'or olympique, un total seulement égalé par le Canada (9 médailles d'or également). "Nous allons essayer mais cela ne va pas être facile. Nous le savons" a relativisé l'entraîneur russe Damir Sharipzyanov, "la Finlande est une très bonne équipe, et nous devons nous assurer d'être prêts".

