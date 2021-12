Champion olympique à cinq reprises, détenteur de sept gros globes de cristal et treize fois champion du monde, Martin Fourcade possède l'un des palmarès les plus importants du sport français et international. Il est l'un des deux plus grands biathlètes de l'histoire à travers le monde avec le record de gros globes (sept) mais également de petits globes (trente-trois) ; il est aussi le seul biathlète de l'histoire à avoir remporté quatre Grand-Chelems en Coupe du monde en glanant tous les globes par discipline sur la saison, ce à quoi s'ajoutent bien d'autres records.

À l'occasion des Jeux Olympiques d'hiver de Beijing 2022, Martin Fourcade rejoint Discovery Sports, groupe avec lequel il partage les valeurs d'expertise, d'engagement et de proximité. Ainsi, il sera l'un des grands témoins des Jeux Olympiques à travers l'Europe et mettra son expérience au service du décryptage de l'événement sur les différentes chaînes et plateformes de Discovery parmi lesquelles discovery+ et notamment Eurosport, pour la France.

Martin Fourcade sera consultant Eurosport lors des JO d'hiver 2022 à Pékin. Crédit: Eurosport

