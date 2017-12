Martin Fourcade sacré champion de l'année par Eurosport.fr

1. Martin Fourcade

Sport : Biathlon

Nombre de points : 232

Nombre de citations : 25

Meilleur classement : 1er

Classement 2016 : 2e

Enfin... Grand oublié de notre palmarès depuis plusieurs années, Martin Fourcade se retrouve pour la première fois à la seule place qui convienne vraiment à ce champion comme il en existe peu : la première. Ces trois dernières années, le roi du biathlon figurait toujours sur le podium, mais jamais sur la bonne marche. En 2014, l'année de son double titre olympique, il avait buté sur Renaud Lavillenie, puis sur Teddy Riner l'an passé. Deux fois dauphin, une fois troisième (2015), c'était assez pour lui. Cette fois, c'est tous derrière et lui devant.

Le moins que l'on puisse dire, c'est que ce n'est pas volé, que ce soit pour son année ou l'ensemble de son œuvre. L'hiver dernier, Martin Fourcade a fait tomber quelques barrières en remportant la Coupe du monde pour la sixième fois consécutive. Un sextuplé jamais vu. Il a également signé un nouveau Grand chelem, en raflant tous les petits globes de cristal.

Rien ne lui a échappé. Sans oublier le record de points sur une saison et ces 14 victoires, meilleure marque historique chez les hommes, et record de Magdalena Forsberg égalé. Bref, la totale. En Coupe du monde, Fourcade aura été presque parfait.

Vidéo - Un 9/10 aux tirs et une dernière ligne droite de feu : comment Fourcade est entré dans l'histoire 01:43

Fourcade-Riner, les deux joyaux du sport français

A Hochfilzen, le Français a également conquis le 11e titre mondial de sa carrière lors de la poursuite. Il y a ajouté quatre autres médailles, deux en argent et deux en bronze. Il n'y a que sur la Mass start qu'on ne l'a pas vu sur le podium.

Alors, oui, son bilan aux Mondiaux s'est avéré moins flamboyant qu'un an plus tôt à Oslo (quatre titres, une médaille d'argent). Mais quand on en arrive à faire la fine bouche pour cinq médailles en six courses, cela en dit long sur la nature du personnage. La réalité, c'est que cet opus 2017 aura été absolument exceptionnel pour Martin Fourcade.

Vidéo - Le jour où Fourcade a frôlé la disqualification pour un oubli de... chargeur 01:27

Mais il fallait bien ça pour lui permettre d'accéder enfin à la première place, car Teddy Riner, avec ses deux nouveaux titres mondiaux synonymes de decima historique en judo, a lui aussi placé la barre très haut. Martin Fourcade a toutefois été placé en tête des votes par 15 des 25 membres de la rédaction, Riner "seulement" à sept reprises (Pierre-Ambroise Bosse et Kevin Mayer sont les deux autres à avoir été placés en tête). D'où la marge relativement confortable du biathlète (18 points) sur le judoka pour ce premier sacre.

Les voir truster les deux premières places ces deux dernières années est en tout cas assez révélateur de leur statut actuel dans le sport français. Fourcade et Riner sont deux champions d'exception, sans doute les deux plus grands que la France ait compté ces dix dernières années. L'un comme l'autre sidèrent par l'ampleur de la domination sur leur sport et la longévité de leur règne. Sachant que l'un comme l'autre n'ont pas encore atteint la trentaine, ne vous étonnez pas si, dans douze mois, on les retrouve encore à se tirer la bourre...