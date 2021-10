Ce week-end, les 16 et 17 octobre, direction l'Accor Arena pour l'un des plus prestigieux tournois de la scène internationale : le Paris Grand Slam. Les meilleurs judokas du circuit seront au rendez-vous de cette cinquantième édition et, parmi eux, une délégation tricolore solide, après avoir brillé lors des Jeux Olympiques de Tokyo 2020.

Sur quelle chaîne suivre le Paris Grand Slam de judo ?

L'événement sera à suivre en direct et en exclusivité sur Eurosport 1, l'appli Eurosport et Eurosport.fr avec, chaque jour, un coup d'envoi de l'événement à 17h. Les combats seront commentés par Flavien Bories et Frédérique Jossinet.

Les principaux engagés pour le Paris Grand Slam de judo

Malgré l'absence de certains "poids lourds" du circuit, il y aura du beau monde sur les tatamis de l'Accor Arena. Vice-champion du monde en -81 kg, Tato Grigalashvili sera l'une des têtes d'affiches chez les messieurs, tout comme Arman Adamian, Tsend-Ochiryn Tsogtbaatar ou encore le Belge Matthias Casse, médaillé de bronze aux Jeux de Tokyo.

Du côté des dames, la championne du monde des -70 kg Barbara Matić sera également présente tout comme sa dauphine japonaise, Yoko Ono. La Française Shirine Boukli, championne d'Europe 2020, tentera elle de se racheter après sa désillusion aux Jeux olympiques.

La sélection française pour le Paris Grand Slam de judo

Ils seront nombreux à défendre les couleurs tricolores ce week-end. Sur le podium à cinq reprises à Paris, Cyrille Maret sera l'un des fers de lance de la délégation avec Guillaume Chaine, médaille d'or par équipe aux JO de Tokyo, Audrey Tcheuméo, quadruple vainqueure à Paris ou encore Astride Gneto.

-48 kg : Shirine Boukli, Mélanie Legoux Clément, Blandine Pont, Mélanie Vieu et Léa Beres (réserviste)

-52 kg : Chloé Devictor, Astride Gneto, Léonie Gonzalez et Anais Mosdier

-57 kg : Martha Fawaz, Priscilla Gneto, Faiza Mokdar et Ophélie Vellozzo

-63 kg : Manon Deketer, Agathe Devitry, Rania Drid, Mélodie Turpin et Gaetane Deberdt (réserviste)

-70 kg : Clémence Eme, Mélanie Dhaiby, Kaila Issoufi et Lucie Jarrot

-78 kg : Habi Magassa, Camara Samah Hawa, Audrey Tcheuméo, JUlie Pierret

+78 kg : Léa Fontaine, Coralie Hayme, Anne Fatoumata M'Bairo, Julia Tolofua et Laura Fuseau (réserviste)

-60 kg : Jolan Florimont, Romain Valadier Picard, Maxime Merlin et Richard Vergnes

-66 kg : Orlando Cazorla, Maxime Gobert, Walide Khyar et Robin Corrado

-73 kg : Guillaume Chaine, Joan Benjamin Gaba, Enzo Gibelli et Theo Riquin

-81 kg : Arnaud Aregba, Alpha Oumar Djalo, Tizie Gnamien et Baptiste Pierre

-90 kg : Francis Damier, Aurelien Diesse, Alexis Mathieu et Maxime Gäel Ngayap Hambou

-100 kg : Nicolas Pavloski, Cédric Olivar, Khamzat Saparbaev et Clément Delvert

+100 kg : Cyrille Maret, Joseph Terhec, Emre Sanal et Hadrien Livolsi

Le programme complet du Paris Grand Slam de judo à suivre sur Eurosport

Au cours des trois jours de compétition, les finales sont à suivre à partir de 13h (heure française) sur l'appli Eurosport.

Samedi 16 octobre 2021

-48 kg Dames

-52 kg Dames

-57 kg Dames

-63 kg Dames

-60 kg Messieurs

-66 kg Messieurs

-73 kg Messieurs

Dimanche 17 octobre 2021

-70 kg Dames

-78 kg Dames

+78 kg Dames

-81 kg Messieurs

-90 kg Messieurs

-100 kg Messieurs

+100 kg Messieurs

