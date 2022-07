Et dire qu'il n'était plus apparu en compétition internationale depuis près d'un an... 344 jours très exactement après avoir conquis l'or olympique avec l'équipe de France mixte à Tokyo, Teddy Riner effectuait son retour aux affaires ce dimanche, à l'occasion du Grand Slam de Budapest. Une retour couronné de succès, car le Français a facilement écarté tous ses adversaires. Jusqu'en finale, où il n'a eu besoin que de 40 secondes pour vaincre Jelle Snippe.

Il avait hâte de savoir où il en était dans sa préparation. Désormais, il sait. On avait hâte de le revoir en action. Et on n'a pas été déçus. Certes, depuis les JO 2020, Teddy Riner avait participé aux deux derniers championnats de France par équipes avec le PSG Judo, en novembre à Perpignan puis en mai à Villebon-sur-Yvette. Mais le niveau n'était pas le même et le rendez-vous hongrois de ce dimanche sonnait comme la véritable rentrée du décuple champion du monde, le point de départ de son long chemin vers Paris 2024.

Riner a étouffé tous ses adversaires

Tout au long de la journée , le poids lourd tricolore a montré qu'il était affûté physiquement - il affichait à peine plus de 150kg sur la balance au moment de la pesée - et a fait preuve d'une maîtrise implacable. Jamais il n'a été inquiété. Et lors de chacun de ses quatre combats, il a très vite su étouffer ses adversaires. Le Brésilien Joao Cesarino n'a pas vu le jour, prenant un waza-ari puis ippon en moins de deux minutes. Tout comme le Géorgien Gela Zaalishvili en demie, alors que celui-ci, 8e mondial, faisait figure de menace crédible. Seul Kokauri Ushangi, en quart, n'est pas allé au sol. Mais l'Azerbaïdjanais a refusé le combat de bout en bout et a logiquement cédé sous le poids des shidos.

En finale, Riner a fait la connaissance de Jelle Snippe, qui évoluait auparavant dans la catégorie des -100kg. Le moins que l'on puisse dire, c'est que le Néerlandais n'a absolument pas eu le temps de titiller le quintuple médaillé olympique, qui l'a cloué sur le dos après 40 secondes à peine, grâce à un impitoyable harai-goshi en bordure. Certains souligneront peut-être que les gros bonnets de la catégorie n'étaient pas là, à commencer par les Russes et les Japonais. Il n'empêche : le patron a bel et bien signé son retour ce dimanche. Et il y a mis la manière.

