Teddy Riner est finalement revenu sur sa décision. Auréolé dimanche de sa victoire au Grand-Prix de Montréal, le judoka français a refusé catégoriquement de disputer les prochains championnats du monde à Tokyo. "Les Mondiaux ? Non. Définitivement non", a déclaré à son retour à l'aéroport de Roissy le double champion olympique, qui avait affirmé la semaine dernière que la porte était "très très grande ouverte" pour une participation aux Mondiaux (24 août-1er septembre).

" Je ne suis pas encore prêt "

"Il faut encore travailler, je ne suis pas encore prêt", a ajouté Teddy Riner, dont l'objectif est de décrocher un troisième titre olympique l'an prochain à Tokyo. "Et puis surtout la suite, c'est dès demain le stage à Houlgate (en Normandie) avec les internationaux. Et ensuite ça va être pas mal de stages et de préparation et peut-être des tournois dans l'été."

Pour son grand retour sur les tatamis à Montréal, Riner, 30 ans, 10 fois champion du monde, a porté à 148 sa série vertigineuse de victoires consécutives depuis septembre 2010.