Amandine Buchard était venue pour l’or. Elle devra se contenter de l’argent. Engagée dans la catégorie des -52kg ce dimanche, la Française s’est inclinée face à la Japonaise Uta Abe au terme d’une finale au suspense insoutenable. Il s’agit de la deuxième médaille pour les judokas tricolores, au lendemain de celle glanée par Luka Mkheidze (-60kg).

Jusque-là, Amandine Buchard avait été expéditive. À l'image de sa demie-finale, remportée en quinze petites secondes seulement face à Fabienne Kocher, la judokate de 26 ans n'avait pas passé beaucoup de temps sur le tapis. Mais ça, c'était avant d'affronter Uta Abe. Ce combat entre deux des meilleures mondiales de la catégorie des -52kg a tenu toutes ses promesses. Il a été haletant, étouffant, intense. C'était une finale de très haut niveau, digne des JO. Mais cette finale, malheureusement, la Française l'a perdue.

Tokyo 2020 Comment Buchard a foudroyé Kocher IL Y A 2 HEURES

Buchard a laissé filer l'or sur une immobilisation

Piégée au sol après 8'27'' d'efforts

Sauf que cette finale, malheureusement, la Française l'a perdue. Toujours aussi déterminée, la Francilienne a tenté d'étouffer son adversaire, la harcelant au kumi-kata et tentant de nombreuses attaques, dont son fameux kata-guruma. Aucune de ces offensives ne s'est malgré tout révélée suffisamment tranchante pour mettre la Nippone sur le dos. Cette dernière s'est longtemps contentée de saisir les opportunités au sol. Et cela a fini par payer, car c'est grâce à une immobilisation qu'elle s'est imposée. Après 8'27'' d'efforts.

"Bubuche", qui aspirait à l'or, était forcément déçue au moment de quitter le tapis. Consolée par Larbi Benboudaoud, le patron des Bleus et son entraîneur-référent, elle risque d'avoir besoin d'un peu de temps pour digérer et apprécier cette médaille d'argent à sa juste valeur. Et pourtant, la performance de la championne d'Europe en titre - reste en tous points remarquables. "J'aurai ma revanche à Paris", a-t-elle soufflé face aux journalistes. Le rendez-vous est pris.

Buchard battue en finale Crédit: Getty Images

Tokyo 2020 Ippon au bout de 15 secondes et médaille assurée : Buchard est en finale ! IL Y A 2 HEURES