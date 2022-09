L'UFC Paris était une soirée particulière sous bien des aspects. Un premier évènement historique en France, un record de billetterie pour l'Accor Arena de Bercy, cinq combattants français victorieux… Et elle l'a été encore plus pour Ciryl Gane. Le poids lourd, main event de la soirée contre Tai Tuivasa, a triomphé au terme d'un scénario fou, qui a commencé avant même le début du combat.

Sur sa chaîne Twitch, le Français a confié s'être fracturé et déplacé une côte quelques semaines avant le grand soir. Toutefois, il s'est estimé chanceux : "Je suis arrivé au combat avec quasiment aucune douleur à la côte". Et pourtant, au moment de la blessure, la douleur était intense. "Quand ça m'est arrivé, je ne pouvais plus bouger, se rappelle Gane. Je me suis reposé et je me suis dit 'même sans entraînement j'y vais'. Après une dizaine de jours je me remets à courir, (...) dans la foulée je fais du sparring. Mon corps s'est remis à une vitesse incroyable."

Combat "de rêve" et lumière éteinte

Quand on lui demande si c'est le combat qu'il a le plus apprécié de sa carrière, le porte-drapeau du MMA français hésite un instant. "Je n'arrive pas à savoir. L'expérience oui… Parce que tout ce qu'il y avait autour, Paris, les fans étaient incroyables, la famille est montée à Paris… c'est un tout qui fait que c'était une de mes meilleures soirées". Et puis le déroulement du combat, lui aussi, a donné une saveur particulière à l'évènement.

Car pour la première fois de sa carrière, Ciryl Gane s'est littéralement fait éteindre la lumière. Sur un crochet, Tai Tuivasa l'a touché, et bien touché. Si bien que le Français a passé quelques secondes au sol avant de se reprendre, pendant lequel le temps était suspendu à Bercy. "J'ai eu de la chance qu'il ne m'ait pas terminé, décrypte le natif de La-Roche-sur-Yon. Je tombe sur les fesses, je mets la poudre d'escampette sur la gauche pour ne pas reprendre une droite derrière, le temps que mes yeux y voient clair. Je vois qu'il revient sur moi et bam je choppe ses jambes et je me remets debout en une demi-seconde."

S'il n'a pas vraiment senti de douleur particulière sur le coup, c'est bien la surprise qui l'a envahi. "Je suis par terre, je me réveille je me dis 'wow, qu'est-ce qui vient de se passer ?'. C'est le premier de toute ma vie. Jamais on ne m'a coupé l'électricité comme ça. Même à l'entraînement. On m'a déjà mis les étoiles, mais comme ça jamais". William Gomis et Nassourdine Imavov, ses deux compères du MMA Factory, également victorieux lors de l'UFC Paris et présents lors de l'émission, se sont extasiés à l'unisson : "C'est là que tu vois le mental des vrais guerriers. (...) C'est le rêve de tous les combattants, un scénario comme ça". Assez solide mentalement, et surtout physiquement, pour se relever, rester lucide, et remporter le combat par KO quelques minutes plus tard.

Plusieurs mois de repos

Sans rancune envers Tai Tuivasa, combattant que Gane a beaucoup apprécié, dans la cage comme en dehors. Les deux ont d'ailleurs échangé de nombreux sourires durant leur duel. Et ils ont prolongé le plaisir : "En rentrant à l'hôtel, j'ai vu des gens dehors, raconte le Français. Il y avait l'équipe de Tai Tuivasa et je suis resté 2,3 heures avec eux. (...) On buvait de la bière, on discutait...". Pourtant, ce n'est pas faute d'avoir subi la roublardise de l'Australien pendant le combat.

Plusieurs fois, ce dernier a fait mine d'être sonné pour pousser le chouchou du public à s'approcher et s'empaler sur ses poings. Mais un moment particulier a marqué Gane, il en sourit encore : "À un moment, il commence à se plaindre (d'un coup dans la coquille, ndlr). Moi je dis à l'arbitre 'non non non'. Je le regarde, il rigole et me dit 'ouais j'avoue ça a touché ma graisse'. Et on se remet à se taper."

Seule ombre au tableau dans cette soirée, la vilaine blessure du numéro un tricolore. A force de multiplier les coups pour faire tomber un Tuivasa absolument increvable, Gane s'est brisé la main gauche. "Un moment j'ai senti que j'avais la main cassée. Je le sens mais je n'ai pas le choix, mes coups commençaient à rentrer de fou",a-t-il relaté. Pour s'en remettre correctement, une opération est nécessaire, qui l'empêchera de cogner avec sa main pendant plusieurs mois. Pas de nouveau combat avant la fin de l'année donc, à voir si ce ce ne sera pas un frein dans sa quête de la ceinture des poids lourds.

