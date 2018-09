Après son geste irresponsable, Romano Fenati pourrait être radié par la Fédération italienne

La descente aux enfers continue pour Romano Fenati. Coupable d'un geste complètement insensé à Misano dimanche dernier, lorsqu'il a actionné le levier de frein de Stefano Manzi lors de la course de Moto2, le pilote italien enchaîne les sanctions. D'abord un drapeau noir en course, ensuite deux Grands Prix de suspension... puis finalement son licenciement de l'équipe Marinelli Snipers Team : Fenati se retrouve à pied. Et cela devrait l'être pour longtemps, puisque la Fédération italienne pourrait le radier vendredi.

En effet, cette dernière, qui va auditonner Fenati vendredi à Rome, devrait l'exclure à vie. Pour éviter le pire, le pilote va devoir convaincre les juges et le procureur qu'il s'agissait d'un geste impulsif. Problème, son passé ne joue pas en sa faveur, lui qui s'était déjà rendu coupable de plusieurs incorrections. Le règlement sportif italien permet à la Fédération de radier un pilote si elle en estime la volonté. En attendant, Fenati a été "suspendu de toute activité sportive après le retrait de sa licence de course".

Après son passage à Rome, l'Italien devra se rendre en Suisse, à Mies, au siège de la Fédération internationale de motocyclisme. Cette dernière entendra alors la défense du pilote transalpin qui, via un communiqué, s'était "excusé" il y a quelques jours.