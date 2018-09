"Irresponsable" et "dangereux" : Romano Fenati licencié par son écurie après son geste fou

Romeo Fenati prend la porte de l'équipe Marinelli Snipers. Les images de son geste insensé - il a actionné le levier de frein de Stefano Manzi en pleine ligne droite - ont fait le tour du monde, sur internet et ailleurs, depuis le Grand Prix de Saint-Marin de Moto2. Son contrat est terminé "en raison de son comportement anti-sportif, dangereux et dommageable", explique l'équipe Marinelli Snipers Team. Manzi, très surpris par cette manoeuvre, à une telle vitesse, a réussi à éviter la chute.

"Aucune excuse"

"Avec des regrets extrêmes, nous devons prendre en compte le fait que cet acte irresponsable a mis en danger la vie d'un autre motard et qu'aucune excuse ne peut être suffisante", ajoute l'écurie italienne au sujet de Fenati, 22 ans. L'écurie et ses parraineurs précisent également qu'elle s'est "excusée auprès de tous les fans du championnat du monde moto".

Quelques tours plus tôt, les deux motos s'étaient touchées quand Manzi avait dépassé Fenati, en lui faisant l'intérieur. Les deux pilotes étaient alors sortis de la piste, perdant plusieurs places au classement et sortant du Top 15. "Je ne sais pas comment j'ai réussi à ne pas chuter", a réagi Manzi. "C'est difficile de pardonner un tel geste, quand un pilote tente de tuer son rival à 200 km/h", a-t-il ajouté.

Manzi a aussi été pénalisé, de six places sur la grille du prochain Grand Prix, le 23 septembre à Aragon, pour sa manoeuvre de dépassement sur Fenati, quelques tours plus tôt, alors qu'ils se battaient pour la 12e place. Fenati a vu les commissaires agiter le drapeau noir devant sa Kalex, et il a été aussitôt disqualifié, au 23e tour, pour "pilotage irresponsable".

Récidive

Il a ensuite été suspendu pour deux courses par les commissaires de la Fédération internationale de motocyclisme (FIM), celles d'Aragon, en Espagne et de Thaïlande, le 7 octobre, pour avoir "tenté délibérément de provoquer un danger pour un autre motard". Le natif d'Ascoli Piceno avait déjà été renvoyé pour raison disciplinaire, au cours de la saison 2016 de Moto3, par l'équipe Sky Racing Team VR46, propriété de la légende Valentino Rossi.

Fenati avait aussi dû s'excuser publiquement après le Grand Prix d'Argentine 2015 où il avait donné un coup de pied au Finlandais Niklas Ajo pendant le warm-up (dernière séance d'essais libres) du Moto3. Fenati, qui peut faire appel de sa suspension, occupe actuellement la 19e place du classement de Moto2 avec 14 points.