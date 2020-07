GRAND PRIX D'ANDALOUSIE - Fabio Quartararo est affamé. Après sa pole et surtout sa victoire la semaine passée au GP d'Espagne, le Français a remis ça ce samedi sur le circuit de Jérez en s'offrant la pole positition. Le pilote Yamaha a notamment devancé Maverick Vinales. Valentino Rossi partira lui quatrième tandis que Marc Marquez ne prendra pas le départ de la course.

Fabio Quartararo continue son début de saison canon. Déjà en grande forme lors des FP3 samedi matin, le Français a décroché la huitième pole position de sa carrière en MotoGP, samedi après-midi, sur le circuit de Jerez. A la sortie de FP4 en mode rythme de course, le pilote Yamaha-SRT a réussi à devancer Maverick Vinales (Yamaha) et l’Italien Francesco Bagnaia (Pramac Racing – Ducati) à l’issue de la Q2 avec un chrono en 1’37"007.

Pas au mieux sur un tour rapide, par rapport à la semaine dernière, le Niçois a profité d’une sortie trop large de Vinales au virage 7 pour conserver sa première place sur la grille. Auteur d'un chrono en 1'36"907 sur le gong, Vinales s'est vu priver de la pole position par la direction de course pour cette sortie de quelques millimètres. C'est son chrono en 1'37"102 qui a fait figure de référence finalement.

Comme la semaine dernière, Quartararo s’élancera en pole de ce qui comptera pour le Grand Prix d’Andalousie. A priori, on assistera à un duel 100% Yamaha d'usine Quartararo-Vinales pour la gagne avec Bagnaia et le revenant Valentino Rossi en outsiders. En forme depuis vendredi, l'Italien a enfin dompté sa Yamaha sur un tour rapide et pris une très belle 4e place, qui lui assure la deuxième ligne. Marc Marquez (Honda), qui avait stoppé après les FP4, a été annoncé forfait par son patron Alberto Puig.

