Mais il n'a devancé que de 2 millièmes de seconde, l'après-midi, le Japonais Takaaki Nakagami (Honda-LCR), et de 16 millièmes Quartararo, bien décidé à se reprendre après ses deux chutes et son abandon de dimanche dernier. "Nous avons bien travaillé depuis dimanche dernier, la moto est plus stable. Le contexte n'est pas très favorable pour nous en ce moment, chez Honda, mais on essaie de se concentrer sur notre travail, on a vraiment besoin d'un podium ce week-end", a réagi le Japonais de 28 ans.