Ce dernier, actuellement 3e au championnat, devra s'élancer de la voie des stands dimanche pour la course en raison d'une pénalité pour changement de moteur. La piste mouillée a aussi empêché son coéquipier Valentino Rossi de réaliser un bon temps samedi matin et il se retrouve 21e et dernier aux temps combinés. Il avait été contraint de rater les deux premières séances d'essais libres vendredi dans l'attente du résultat d'un test Covid-19 qui s'est finalement révélé négatif.

Autre mauvaise nouvelle pour l'écurie Yamaha après la sanction qui lui a fait perdre 50 points au classement constructeurs, cinq membres de son équipe ont dû se confiner, l'un après avoir effectué un test positif et quatre autres comme cas contacts. Si aucun pilote de l'écurie n'est concerné, le chef d'équipe Massimo Meregalli a dû quitter le circuit et ne pourra non plus être présent au prochain Grand Prix, celui de Valence, la semaine prochaine sur le même circuit Ricardo Tormo.