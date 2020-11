En conférence de presse, il s’est montré bien plus loquace et concret. " Les règlements n'ont pas été respectés et ils ont triché, donc la sanction ne me paraît pas juste, a-t-il expliqué. Il faut penser à donner un bon exemple aux jeunes pilotes. C'est comme quand un parent essaie de tricher avec son fils et qu'ils disqualifient le fils, pas le parent. C'est dur ". Avant d’estimer que l’histoire ne retiendrait pas la sanction aux équipes alors aurait dû marquer un tournant : " Nous ne donnons pas le bon exemple aux jeunes qui avancent. Retirer des points aux constructeurs, c'est une blague. Dans deux ans, personne ne se souviendra de celui qui aura gagné le titre constructeurs, Yamaha s'en fiche."

Des explications qui n’ont pas suffi à calmer un Alex Marquez décidemment offensif, pas dupe de la ligne de défense choisie par les pilotes Yahama. "L'excuse du 'je ne savais pas' ne tient pas, tout est toujours très ouvert à l'usine et on sait quel moteur on utilise, on sait tout, a expliqué l’Espagnol. On est au courant, un pilote regarde toujours quand un moteur est monté ou stocké, on sait toujours ce qu'on utilise". Avant d’enfoncer le clou : "La modification que Yamaha a faite a été provoquée par les pilotes, parce qu'ils cassaient et manquaient de puissance, au final la marque a été forcée de faire des choses qu'elle ne voulait peut-être pas".