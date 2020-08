GRAND PRIX DE STYRIE - Miguel Oliveira (KTM) est entré dans le cercle des vainqueurs de MotoGP en battant dans le dernier virage Jack Miller (Ducati) et Pol Espargaro (KTM Factory), dimanche à Spielberg. Cette victoire est aussi une première pour l'équipe française Tech3. Déception, en revanche, pour Fabio Quartararo (Yamaha SRT) et Johann Zarco (Ducati Avintia), 13e et 14e.

Miguel Oliveira (KTM Tech3) a remporté une victoire-surprise dimanche lors du Grand Prix de Styrie avec une arrivée au finish l'opposant à Jack Miller (Ducati Pramac) et à Pol Espargaro (KTM Factory).

Après une interruption de course pour un accident sans gravité, le Portugais de 25 ans est resté dans le trio de tête et a profité de la lutte au couteau entre l'Australien et l'Espagnol pour prendre la tête dans le dernier virage. Le Français Fabio Quartararo (Yamaha STR), arrivé 13e, garde la tête du championnat du monde avec trois points d'avance sur l'Italien Andrea Dovizioso (Ducati Team), 5e dimanche.

Il s'agit de la première victoire d'Oliveira en MotoGP. L'écurie Tech3, satellite de KTM, est elle, dirigée par le Français Hervé Poncharal et il s'agit également de sa première victoire en catégorie reine.

"Je suis très émotionnel pour l'instant. Je voudrais dire tant de choses mais je suis à court de mots", a déclaré le Portugais, remerciant son équipe et sa famille. "L'histoire s'est écrite aujourd'hui pour mon pays", a-t-il souligné alors qu'il s'agit de la première victoire d'un Portugais en MotoGP.

C'est l'Espagnol Joan Mir (Team Suzuki), finalement 4e, qui semblait en bonne passe de l'emporter avant l'interruption de course après 15 tours. Mais il a marqué le pas après le deuxième départ laissant Jack Miller et Pol Espargaro s'échapper avant d'être rejoints par Miguel Oliveira qui les a battu sur la ligne.

A noter la belle 14e place du Français Johann Zarco (Ducati Avintia), parti de la voie des stands après une pénalité et qui courait quatre jours après une opération du scaphoïde droit.

