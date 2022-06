Une visière décrochée du casque, et plus de peur que de mal pour Fabio Quartararo ! Lors de la troisième séance d'essais libres, le Niçois a vécu un incident peu commun en Moto GP (voir ci-après), ce qui ne lui a pas permis d'améliorer son temps, 6e en combiné, pas très loin derrière le meilleur chrono de Francesco Bagnaia, recordman de la piste du circuit du Sachsenring, une fois de plus.