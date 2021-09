Grand Prix d’Aragon

La vitesse de pointe des Ducati a empêché Fabio Quartararo (Yamaha) de réussir sa sixième pole position de la saison. Alors qu'il était encore au contact avant le dernier secteur, le Français, leader du championnat du monde, a pris un éclat pour échouer à quatre dixièmes du meilleur temps réalisé par Francesco Bagnaia (Ducati) et à trois centièmes de Jack Miller, lui aussi sur Ducati. En 1'46''322, l'Italien a tout simplement claqué le record du circuit d'Aragon. Quartararo, troisième et donc en première ligne, fait quand même une bonne opération puisque ses poursuivants au championnat du monde, Joan Mir (Suzuki) et Johann Zarco (Ducati) partiront 7e et 10e.

Fabio Quartararo le dit et le répète, seule la première ligne compte. Voilà justement désormais six courses que la première place sur la grille échappe à celui qui s'était élancé cinq fois de suite de la pole entre les Grands Prix du Portugal et de Catalogne. Mais partir des deuxième et troisième positions ne l'avait pas empêché de s'imposer à Assen et à Silverstone cet été. La course en Grande-Bretagne a d'ailleurs une bonne répétition pour le pilote Yamaha puisque s'il parvient à prendre le meilleur sur les deux Ducati devant lui, il sait qu'il devra faire l'écart dans la partie sinueuse pour résister à la vitesse de pointe extraordinaire de ses adversaires en ligne droite.

Mir 7e, Zarco seulement 10e

Derrière Bagnaia, Miller et Quartararo, la deuxième ligne sera composée de Marc Marquez (Honda) qui n'a pas retrouvé sa magie sur un circuit qu'il aime tant , Jorge Martin (Pramac), vainqueur en Autriche il y a un mois, et Aleix Espargaro (Aprilla). Il faut descendre au septième rang, et donc sur la troisième ligne pour trouver la trace de Joan Mir (Suzuki), deuxième du classement des pilotes à 65 points de Quartararo. Plus loin encore figure le troisième, Johann Zarco (Ducati), peu à l'aise ce weekend. Si Bagnaia, troisième avec 70 points de débours sur le leader, pourrait redevenir dauphin à l'issue de la course, le weekend s'annonce encore beau pour Quartararo.

