Même en imaginant le pire, Fabio Quartararo n'aurait certainement pas pensé vivre une journée aussi désastreuse. Le Français, qui avait tout fait, vendredi et samedi, pour encore limiter la casse dans le duel pour le titre l'opposant à Francesco Bagnaia (Ducati), a vu ses plans voler en éclats dès le début de course. De la casse, il y en a eu . Sur la piste. Et même en dehors.

"Le commissaire a percuté un scooter et je suis tombé une deuxième fois, a-t-il raconté après coup, auprès de l'AFP. C'était une chute à assez haute vitesse. Heureusement que je n'avais pas retiré mon casque." Il n'est effectivement pas rare que certains pilotes se baladent au guidon de deux roues motorisés sans leur accoutrement de sécurité. Quartararo, dont la visière s'est arrachée à la suite de sa violente chute en piste, a peut-être évité un drame.

Accompagné dans un second temps à la clinique mobile par son conseiller Thomas Maubant et son manager Éric Mahé, le Français a passé des premiers examens qui, heureusement, n'ont pas révélé de fracture ou de blessures majeures. Un moindre mal, tant la période est cruciale. Après la deuxième place acquise par Francesco Bagnaia , et la troisième pour Aleix Espargaro, le Niçois ne compte plus que 10 et 17 points d'avance sur ses deux premiers poursuivants.