Quel coup de poker de Brad Binder ! Le pilote Sud-africain a surpris tout le monde lorsqu’il s’est entêté à rouler avec les pneus slicks alors que la piste commençait à lustrer la pluie. Bien lui en a pris car il a finalement coupé la ligne en tête après un dernier tour disputé sur des œufs. Un an après Miguel Oliveira, KTM s’est offert un deuxième succès en Autriche. Deuxième victoire également pour Binder en carrière dans la catégorie-reine, qui a devancé dimanche Pecco Bagnaia (Ducati) et Jorge Martin (Pramac). Retardé par le "flag to flag", Fabio Quartararo (Yamaha Factory) a limité les dégâts au général en finissant 7e. Johann Zarco (Pramac) a quant à lui chuté.

Brad Binder en avait terriblement besoin. Irrégulier depuis le début de l'exercice 2021, il ne pensait sans doute pas remporter le GP d'Autriche, qui plus est avec près de 9 secondes d'avance. Tout s'est joué à quatre tours de l'arrivée, lorsque Marc Marquez (Repsol Honda) s'est déporté sur la droite de la piste pour rentrer aux stands. Suivi de près par Bagnaia, Quartararo, Martin et Mir, le Catalan ne s'attendait pas à voir sur sa gauche la monture orange et noir de Binder entamer les trois derniers tours du Red Bull Ring. La raison d'un tel revirement ? L'apparition de grosses gouttes de pluie sur une piste constamment sous la menace de l'averse depuis le départ. Le risque était trop grand, ont-ils tous pensé. Sauf Binder.

