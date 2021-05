Le Grand Prix de Finlande, comptant pour le championnat du monde MotoGP et prévu le 11 juillet, a été annulé et remplacé par le GP de Styrie le 8 août, a annoncé vendredi la Fédération internationale de motocyclisme (FIM). Cette décision a été prise en raison des conséquences de la pandémie de Covid-19 et des mesures sanitaires prises en Finlande pour y faire face. La course devait avoir lieu sur le nouveau circuit du KymiRing qui aurait dû accueillir sa première course de MotoGP l'an dernier mais celle-ci avait aussi été annulée en raison de la pandémie. Le championnat du monde MotoGP table donc toujours sur 19 courses avec deux sous réserve mais pourrait encore être sujet à modification.

Calendrier du Championnat du monde de vitesse moto 2021

28 mars: Qatar (Losail) vainqueur Maverick Vinales (ESP/Yamaha)

4 avril: Qatar (Losail) vainqueur Fabio Quartararo (FRA/Yamaha)

18 avril: Portugal (Portimao) vainqueur Fabio Quartararo (FRA/Yamaha)

2 mai: Espagne (Jerez) vainqueur Jack Miller (AUS/Ducati)

16 mai: France (Le Mans)

30 mai: Italie (Mugello)

6 juin: Catalogne (Barcelone)

20 juin: Allemagne (Sachsenring)

27 juin: Pays-Bas (Assen)

8 août: Styrie (Spielberg)

15 août: Autriche (Spielberg)

29 août: Grande-Bretagne (Silverstone)

12 septembre: Aragon (Alcaniz)

19 septembre: Saint-Marin (Misano)

3 octobre: Japon (Motegi)

10 octobre: Thaïlande (Buriram)

24 octobre: Australie (Phillip Island)

31 octobre: Malaisie (Sepang)

14 novembre: Communauté de Valence (circuit Ricardo Tormo)

Deux courses sont également inscrites mais sans aucune date fixée, les GP d'Argentine (Termas de Rio Hondo) et des Etats-Unis à Austin (Texas).

