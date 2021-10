Johann Zarco (Ducati-Pramac) a été le plus rapide des trois premières séances d'essais libres du GP moto d'Emilie-Romagne, loin devant les deux prétendants au titre en MotoGP Fabio Quartararo (Yamaha) et Francesco Bagnaia (Ducati), contraints de passer par la Q1 samedi. Absents du Top 10 des trois séances combinées, le Français et l'Italien devront participer à la première partie des qualifications à 14h10. Seuls les deux plus rapides de cette Q1 accéderont ensuite à la deuxième partie (Q2), au cours de laquelle se jouent les premières places sur la grille de départ.

Aux avant-postes avec un chrono de 1'40''384 autour du circuit italien de Misano, le Français Zarco devance son équipier espagnol Jorge Martin de 87 millièmes seulement et l'Australien Jack Miller (Ducati) de 136. Étonnamment, au vu des résultats des autres Ducati, Bagnaia n'a réussi que le 11e temps à sept dixièmes.

Quartararo, mal à l'aise à l'instar des autres pilotes Yamaha cette saison sur une piste rendue humide par une fine pluie mais pas franchement détrempée, a lui signé le 15e chrono à près de neuf dixièmes. Le jeune homme de 22 ans a une première occasion de remporter le titre - le premier pour lui et pour la France dans la catégorie reine de la vitesse moto - au terme de cette 16e manche sur 18 cette saison.

Chaque victoire vaut 25 points, donc pour coiffer la couronne dimanche, le Français doit conserver au moins 50 longueurs d'avance sur Bagnaia, sachant qu'il dispose d'un matelas de 52 unités. Pour rappel, l'Italien a gagné devant Quartararo sur le même circuit en septembre, dans des conditions météo plus clémentes, lors du GP de Saint-Marin. L'Italien Valentino Rossi (Yamaha-SRT), basé à Tavullia, à une vingtaine de minutes du circuit, fait lui une dernière apparition devant son public, avant de prendre sa retraite en fin de saison. Le temps s'annonce encore pluvieux dans l'après-midi samedi, puis sec pour la course dimanche.

Classement combiné des trois premières séances d'essais libres MotoGP du Grand Prix d'Emilie-Romagne

1. Johann Zarco (FRA/Ducati-Pramac) 1:40.384

2. Jorge Martin (ESP/Ducati-Pramac) à 0.087

3. Jack Miller (AUS/Ducati) 0.136

4. Miguel Oliveira (POR/KTM) 0.448

5. Marc Marquez (ESP/Honda) 0.471

6. Pol Espargaro (ESP/Honda) 0.541

7. Franco Morbidelli (ITA/Yamaha-SRT) 0.558

8. Aleix Espargaro (ESP/Aprilia) 0.580

9. Danilo Petrucci (ITA/KTM-Tech3) 0.583

10. Luca Marini (ITA/Ducati-Avintia) 0.601

11. Francesco Bagnaia (ITA/Ducati) 0.737

...

15. Fabio Quartararo (FRA/Yamaha) 0.891

23. Valentino Rossi (ITA/Yamaha-SRT) 2.217

NDLR: les pilotes ayant réalisé les dix meilleurs temps des trois premières séances d'essais libres participent directement à la deuxième séance qualificative (Q2), qui détermine les douze premières places sur la grille de départ. Les autres doivent participer à une séance qualificative préalable (Q1) dont les deux plus rapides sont repêchés pour la Q2.

