Au tour du Grand Prix d'Espagne. Prévue du 1er au 3 mai sur le circuit de Jerez, la course a officiellement été reportée en raison de la pandémie de Covid-19. "La situation étant en constante évolution, une nouvelle date ne peut être confirmée tant que l'on ne sait pas exactement quand il sera possible d'organiser l'événement", indiquent le MotoGP et la Fédération internationale de motocyclisme (FIM) dans un communiqué. "Un calendrier révisé sera publié dès que disponible."

Deux blocs de trois courses en trois semaines

Les quatre Grands Prix précédents ont d'ores et déjà été annulés (Qatar en catégorie MotoGP) ou reportés en deuxième partie de saison (Thaïlande, Amériques et Argentine). Pour ce faire, le championnat a été prolongé du 15 au 29 novembre et doit se terminer avec non pas un, comme prévu, mais deux blocs de trois courses en trois semaines, entrecoupés par un week-end de repos.

La prochaine course programmée est le Grand de Prix de France, sur le circuit Bugatti du Mans, du 15 au 17 mai. L'Espagne est particulièrement touchée par la pandémie de coronavirus : mercredi, le nombre de morts dans le pays, 3 434, a dépassé celui en Chine (3 281).