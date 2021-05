Le médecin m'a dit que l'opération pour l''arm pump' (s'est très bien passée. Je suis vraiment impatient de commencer à travailler sur le bras cette semaine afin d'être à 100% pour Le Mans", a précisé le pilote, sur le compte Twitter de son écurie Yamaha. Et maintenant, cap sur le Grand Prix de France. Le pilote français Fabio Quartararo, opéré avec succès mardi après un problème musculaire à l'avant-bras droit survenu dimanche à Jérez, est attendu au Mans le 16 mai, a annoncé son équipe Yamaha mardi. " le syndrome des loges, un problème musculaire , NDLR)", a précisé le pilote, sur le comptede son écurie Yamaha.

Je suis très positif quant à mon rétablissement et j'ai hâte de remonter sur ma M1", sa moto officielle Yamaha, a-t-il poursuivi, dans un message accompagné de photos depuis sa chambre d'hôpital à Aix-en-Provence. "On s'attend à ce qu'il soit de nouveau en pleine forme pour le Grand Prix de France", 5e manche de la saison qui se tiendra du 14 au 16 mai sur le circuit du Mans, a déclaré Yamaha.

Déjà opéré en juin 2019 à l'avant-bras droit pour un syndrome des loges, Quartararo n'avait "plus de force" et son bras était comme "de la pierre" dimanche. Il a alors terminé 13e d'une course qu'il dominait. Le Français de 22 ans est 2e du championnat du monde MotoGP, après avoir remporté deux courses sur quatre.

Fabio Quartararo (Yamaha Factory) lors de la qualification du Grand Prix d'Espagne, le 1er mai 2021 Crédit: Getty Images

