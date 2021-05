Jour de première pour Ducati et Jack Miller. Le pilote australien a été le plus fort ce dimanche sur le tracé sinueux du circuit de Jerez – Angel Nieto pour offrir à la firme italienne son premier succès sur l’asphalte andalouse en catégorie reine. Une longue attente pour Ducati ainsi que pour son leader, qui n’avait plus gagné depuis son coup d’éclat à Assen en 2016. Parti en pole mais trahi par son pneumatique avant, Fabio Quartararo doit se contenter d’une 13e place et perd par la même occasion son fauteuil de leader au profit de Francesco Bagnaia (Ducati), deuxième aujourd'hui devant Franco Morbidelli (Petronas Yamaha SRT).

