Marc Marquez a les nerfs solides. Sonné par une chute à très haute vitesse samedi matin, de nouveau en selle l'après-midi pour prendre part à la qualification du Grand Prix d'Espagne, le sextuple champion du monde a encore fini dans le bac à graviers, ce dimanche, au warm-up.

L'Espagnol a chuté au virage N.4, là où il s'était crashé en course il y a un peu moins d'un an, subissant une fracture de l'humérus qui l'a tenu éloigné de la piste durant plusieurs mois. Cette fois, le Catalan s'en est sorti sans gros bobo. Il sera donc au départ de la course en début d'après midi.

