Il continue d'impressionner, semaine après semaine. Fabio Quartararo (Yamaha) s'élancera en pole position du Mugello dimanche, après avoir signé un chrono exceptionnel ce samedi en qualification. Le Niçois a signé la 14e pole de sa carrière, en battant les Ducati de Bagnaia et Zarco, pourtant favorites sur ce circuit très rapide.

Il avait prévenu en amont des qualifications : "Je n'ai pas peur des Ducati, on a ce qu'il faut pour faire une bonne qualif". Le pilote de 22 ans a joint les gestes aux paroles, en signant même le record historique du circuit, en 1'45"187. Impérial dans cette séance, Quartararo a même amélioré sa propre marque de presque trois dixièmes, alors qu'il était déjà en pole provisoire.

Les Ducati ont surgi

Et pourtant, on attendait beaucoup des Ducati dans cette séance de qualification. Avec une pointe de vitesse à plus de 360 km/h, Francesco Bagnaia (ITA/Ducati) avait les armes pour finir devant celui qui le devance d'un point au championnat. L'Italien s'est montré bien discret dans cette Q2, avant de surgir dans le dernier tour, et assurer sa place sur la première ligne dimanche.

Derrière les deux leaders, Johann Zarco sera également sur la première ligne avec le troisième temps des qualifications. Le Français a récupéré cette place dans les derniers instants, propulsant le malheureux Aleix Espargaro (ESP/Aprilia), jusque-là sur le podium, en quatrième place, et donc en deuxième ligne. Dans cette séance où Maverick Viñales (ESP/Yamaha), coéquipier de Quartararo, était le grand absent après avoir été piégé par Marquez en Q1, ce sont Jack Miller (AUS/Ducati) et Brad Binder (AFS/KTM) qui ont pris les deux dernières places de la deuxième ligne. Viñales, lui, s'élancera du 13e rang, loin de Quartararo et Zarco, qui viseront un nouveau double podium après celui réalisé au Mans il y a deux semaines

La grille de départ du Grand-Prix d'Italie dimanche (Mugello) :

1. Fabio Quartararo (FRA/Yamaha)

2. Francesco Bagnaia (ITA/Ducati)

3. Johann Zarco (FRA/Ducati-Pramac)

4. Aleix Espargaro (ESP/Aprilia)

5. Jack Miller (AUS/Ducati)

6. Brad Binder (AFS/KTM)

7. Miguel Oliveira (POR/KTM)

8. Alex Rins (ESP/Suzuki)

9. Joan Mir (ESP/Suzuki)

10. Franco Morbidelli (ITA/Yamaha-SRT)

11. Marc Marquez (ESP/Honda)

12. Pol Espargaro (ESP/Honda)

Fabio Quartararo aux essais du Mans 2021 Crédit: Getty Images

