Fabio Quartararo (Yamaha) va devoir s'en contenter. En manque de confiance à deux jours du Grand Prix d'Italie, huitième manche du championnat, le Français s'est classé neuvième de la troisième séance d'essais libres samedi matin. Aleix Espargaro a lui abordé ce week-end toscan de la meilleure des façons: après avoir été confirmé jeudi comme "capitaine" de l'équipe Aprilia pour les deux prochaines années, l'Espagnol de 32 ans n'a pas traîné sur la piste écrasée de soleil, sous le regard du jeune retraité Valentino Rossi présent sur le bord de la piste.

Espargaro a décroché le deuxième temps de la première séance derrière le Japonais Takaaki Nakagami (Honda-LCR) puis a surpassé la concurrence des Ducati dans l'après-midi lors de la seconde. Il mène pour l'instant devant les deux Ducati officielles de l'Italien Francesco Bagnaia et de l'Australien Jack Miller. Le Français Johann Zarco (Ducati-Pramac) a lui longtemps tenu le meilleur temps avant d'être dépassé, finissant sa séance par deux chutes sans gravité pour terminer 4e.

Je ne me sentais pas bien sur la moto

Deux autres Ducati suivent encore, celles des Italiens Luca Marini (VR46) et Enea Bastanini (Gresini). Quartararo, vainqueur au Mugello l'an passé, a lui de nouveau bataillé, préservant difficilement une place dans le Top 10 avec un temps à près d'une seconde et demie du record de la piste qu'il a battu l'an dernier (1'45"187).

"Je ne suis pas satisfait de mon rythme et de mon temps (9e des deux premières séances cumulées). Je n'ai pas du tout le même feeling que l'an dernier (il avait gagné en Italie, NDLR). Je ne sais pas pourquoi, a-t-il commenté à chaud devant la presse. C'est bizarre. C'est la première fois que je ressens ça cette saison, sauf peut-être au Qatar. Je sens que je n'ai pas confiance dans ce que je fais, et qu'il peut se passer quelque chose à n'importe quel moment, une chute... Il a fait chaud mais je ne pense pas que ce soit ce qui a posé problème, c'est plutôt un manque de feeling. Pour dimanche, on mettra exactement la même moto que l'an dernier et on verra ce que ça donne. Je suis un peu énervé, mais je reste calme quand même, on va essayer de trouver des solutions le plus rapidement possible. Quand on regarde les données, on voit que ce sont de petits détails à régler, sur tout le circuit, pas sur un endroit en particulier. Lutter contre les Ducati qui trustent les premières placesb? Ce n'est pas impossible, non, mais c'est vraiment difficile pour le moment."

Nakagami, en tête après la première séance d'essais libres, recule lui à la 13e place dans le classement cumulé des deux séances, juste derrière le sextuple champion du monde espagnol Marc Marquez (12e). La chaude journée toscane, qui a vu arriver les premiers supporters pour la réouverture au public du Mugello après trois ans, a également été marquée par l'impressionnante chute en moto 3 du Japonais Ayumu Sasaki.

Le pilote de 21 ans a chuté après avoir perdu le contrôle de son engin lors de la deuxième séance d'essais libres et a été percuté par l'Espagnol Jaume Masia, récent vainqueur du Grand prix de France. Le Japonais était conscient mais a été transporté à l'hôpital pour des examens médicaux complémentaires, ont annoncé les organisateurs.

Classement combiné des deux premières séances d'essais libres MotoGP du Grand prix d'Italie, sur le circuit du Mugello, en Toscane (5,2 km).

1. Aleix Espargaro (ESP/Aprilia), en 1:45.891

2. Francesco Bagnaia (ITA/Ducati) à 0.049

3. Jack Miller (AUS/Ducati), à 0.422

4. Johann Zarco (FRA/Ducati) à 0.458

5. Luca Marini (ITA/Ducati-VR46), à 0.471

6. Enea Bastianini (ITA/Ducati) à 0.504

7. Brad Binder (AFS/KTM), à 0.548

8. Marco Bezzecchi (ITA/Ducati-VR46), à 0.582

9. Fabio Quartararo (FRA/Yamaha) à 0.628

10. Pol Espargaro (ESP/Honda) à 0.727

(...)

12. Marc Marquez (ESP/Honda) à 0.767

(Avec AFP)

