"El Diablo" est imperturbable semaine après semaine. Pour la cinquième fois consécutive, Fabio Quartararo (Yamaha) partira en pole position dimanche au départ du Grand-Prix de Catalogne. C'est la première fois qu'un pilote réalise telle performance depuis Marc Marquez en 2014. Le Français a devancé Jack Miller (Ducati) et son compatriote Johann Zarco (Ducati-Pramac), auteur d'un dernier tour formidable. Il y aura donc deux tricolores en première ligne !

Deuxième meilleur temps des essais libres derrière Franco Morbidelli, Quartararo a attendu la séance de Q2 pour sortir le grand jeu, et signer un chrono en 1:38.853, qui lui a suffi pour prendre la pole rapidement dans la séance très tendue, marquée par des pilotes à la limite de la rupture et par de nombreuses chutes, de Valentino Rossi, Jack Miller et Pol Espargaro.

Miller le revenant

Véritable revenant après avoir dû accrocher sa place lors de la séance de Q1, Jack Miller (Ducati) a signé de manière surprenante le deuxième temps des qualifications, galvanisé par son passage au repêchage un peu plus tôt, avant de chuter en fin de séance. La dernière place en première ligne a un temps été la propriété de Miguel Oliveira (KTM), mais le Portugais s'est fait coiffer au poteau par Johann Zarco.

Le Français, qui a récemment resigné avec Pramac pour 2022 , a signé un dernier tour magnifique pour accrocher la troisième place et une nouvelle première ligne. Dimanche, il tentera de réaliser un nouveau doublé tricolore avec Fabio Quartararo, qui aura pour sa part à coeur de creuser un peu plus son avance en tête du championnat.

La grille de départ du Grand Prix de Catalogne sur le circuit de Barcelone-Catalogne (4,657 km) :

1. Fabio Quartararo (FRA/Yamaha) en 1:38.853

2. Jack Miller (AUS/Ducati)

3. Johann Zarco (FRA/Ducati-Pramac)

4. Miguel Oliveira (POR/KTM)

5. Franco Morbidelli (ITA/Yamaha-SRT)

6. Maverick Vinales (ESP/Yamaha)

7. Aleix Espargaro (ESP/Aprilia)

8. Brad Binder (RSA/KTM)

9. Francesco Bagnaia (ITA/Ducati)

10. Joan Mir (ESP/Suzuki)

