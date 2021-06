L'image de Fabio Quartararo pilotant sa Yamaha avec sa combinaison grande ouverte a provoqué de nombreuses réactions. Ce dimanche soir, la sanction est tombée. Un communiqué publié sur le compte Twitter officiel du MotoGP indique : "Le pilote Fabio Quartararo s'est vu infliger une pénalité de trois secondes pour avoir roulé sans sa combinaison en cuir correctement attachée et sans le plastron requis." Cette décision le fait rétrograder à la sixième place du Grand Prix de Catalogne.

Décidément, ce n'était pas la journée du Français. Pourtant parti en pole position, pour la cinquième fois consécutive, Quartararo, arrivé troisième à l'issue de la course, avait alors déjà été sanctionné d'une première pénalité de trois secondes , pour avoir pris un virage de façon totalement irrégulière. Ce qui l'avait alors fait rétrograder à la quatrième place, derrière le Portugais Miguel Oliveira (KTM), vainqueur du jour, le Français Johann Zarco (Ducati-Pramac) et l'Australien Jack Miller. Le tenant du titre espagnol Joan Mir (Suzuki) et le coéquipier lui aussi espagnol de Quartararo chez Yamaha Maverick Vinales passent 4e et 5e.